Tecnologia policial: saiba como a polícia localiza desaparecidos na rede

As estratégias de IA são cruciais para a polícia solucionar desaparecimentos com rapidez - (crédito: Freepik)

A localização de uma adolescente de 13 anos em Anápolis (GO), nesta quarta-feira (9/9), que estava desaparecida há três dias após conhecer um jovem pela plataforma Discord, joga luz sobre as ferramentas digitais usadas pela polícia em operações de busca.

A adolescente foi encontrada em cárcere privado em uma casa abandonada, onde estava trancada com corrente e cadeado. O caso, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 19 anos por estupro de vulnerável e cárcere privado, exemplifica como o rastro deixado na internet se tornou uma das principais fontes de pistas para investigações em todo o país.

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As estratégias de inteligência digital (IA) são cruciais para solucionar desaparecimentos com rapidez. A combinação de técnicas permite que as autoridades mapeiem os últimos passos de uma pessoa e identifiquem suspeitos, mesmo que eles tentem apagar suas pegadas virtuais.

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Como a polícia rastreia pistas digitais?

Uma das principais frentes de investigação é o rastreamento do endereço de IP (Internet Protocol). Cada dispositivo conectado à internet, como celulares e computadores, possui uma identificação única. Com autorização judicial, as autoridades solicitam aos provedores de internet os dados de conexão associados a um IP específico, revelando a localização física aproximada do aparelho.

A análise de redes sociais é outra ferramenta poderosa. Investigadores monitoram perfis públicos e, com mandados, podem ter acesso a conversas privadas em aplicativos como Instagram e Facebook, além de metadados de comunicação (como horários e contatos) de plataformas com criptografia como o WhatsApp. Interações, novas amizades, marcações em fotos e participação em grupos online, inclusive em plataformas como o Discord, criam um roteiro que ajuda a montar o quebra-cabeça do desaparecimento.

A colaboração com as grandes empresas de tecnologia também é fundamental. A polícia envia ofícios solicitando informações de contas de usuários, que podem incluir históricos de login, mensagens e dados de geolocalização vinculados a serviços como o Google Maps.

Inteligência digital em operações

Essas técnicas não funcionam de forma isolada. Elas fazem parte de uma estratégia de inteligência digital que cruza informações de diferentes fontes para traçar uma linha do tempo precisa dos acontecimentos. Esse trabalho envolve conectar o mundo virtual ao real, transformando dados em ações de campo.

Além do ambiente online, as autoridades utilizam a triangulação de antenas de celular para determinar a localização de um aparelho e analisam transações financeiras recentes, como o uso de cartões ou transferências via Pix. Cada detalhe ajuda a fechar o cerco.

A agilidade é um fator determinante nessas operações. O rastro digital deixado por vítimas e criminosos muitas vezes oferece as primeiras pistas concretas, permitindo que as equipes de campo ajam rapidamente e aumentem as chances de um desfecho positivo, como no caso de Anápolis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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