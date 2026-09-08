DF pode ter pancadas de chuva até a sexta-feira (11/9)

Céu continua nublado nesta terça-feira (8/9) e nos próximos dias, com elevação de temperatura - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Brasília segue com previsão de chuva para esta terça (8/9), quarta (9/9) e quinta-feira (10/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com temperaturas mais amenas para a temporada, a máxima deve chegar a 28° na tarde desta terça, com a umidade em 50%. Segundo o Instituto, é possível que haja pancadas, com trovoadas isoladas.

As chances de chuva permanecem até sexta-feira (11/9), podendo dar uma pausa no final de semana. Ainda de acordo com a especialista, a mínima pode chegar a 18° no Distrito Federal nesta quarta-feira (9/9), e a máxima, a 29°C.

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"A possibilidade de chuva está mantida, especialmente no período da tarde", destaca a meteorologista Thais Cortêz ainda detalhou que a quinta-feira tende a ser mais quente, podendo chegar a 30°C ao longo do dia.

De acordo com os dados coletados pelo Inmet, não tem previsão de chuva para o sábado (12/9) e o domingo (13/9), mas as atualizações ainda podem mudar o cenário.



