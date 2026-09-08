Especialistas apontam riscos nas vias do DF com primeiras chuvas

No início do mês, uma mulher dirigia sob chuva fraca, perdeu o controle do carro, que capotou - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A chegada das primeiras chuvas após meses de estiagem, traz alívio para o calor e seca, mas também exige atenção redobrada dos motoristas no Distrito Federal. Além da redução da visibilidade e da possibilidade de alagamentos nas vias, a água pode se misturar ao óleo, à poeira e a outros resíduos acumulados no asfalto durante o período seco, e formar uma camada que reduz a aderência dos pneus e aumenta o risco de derrapagens e colisões. Como ocorreu na última quarta de 2 de setembro, quando uma carreta deslizou na BR-070, parando no canteiro central da rodovia.

O professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília (UnB), Paulo Cesar Marques, explica que a ausência prolongada de chuva favorece o acúmulo de materiais sobre o pavimento. "Sem chuva, cria-se uma camada formada por uma mistura de poeira (de natureza argilosa), resíduos de borracha e de óleo. As primeiras chuvas depois da seca adicionam água a essa mistura, que fica extremamente escorregadia", afirma.

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Os problemas nas vias, segundo o especialista, podem não ser percebidos pelos condutores. "O principal erro é não identificar essa mudança na aderência do pavimento e se comportar como se as primeiras precipitações produzissem o mesmo efeito que as precipitações durante a estação chuvosa", adverte Marques.

Uma das formas de diminuir o número de acidentes nas vias, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), é manter uma distância em relação ao veículo da frente que garanta o tempo necessário para a frenagem. A recomendação é reduzir a velocidade e ampliar a distância em relação ao veículo da frente. Segundo o órgão, o ideal é considerar um intervalo de seis segundos entre os veículos.

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Prevenção

A manutenção do carro também deve entrar na rotina antes que o período chuvoso se intensifique. Vinícius Ferreira, 32 anos, proprietário de uma oficina no DF, destaca que pneus, suspensão e freios devem ser verificados preventivamente. "O carro é um complexo de itens e ferramentas que precisam estar em constante manutenção e não arrumar somente quando realmente está danificado", afirma.

O gerente de outra oficina, Eduardo, também chama atenção para o estado dos pneus. Segundo ele, veículos que parecem estar em condições de rodar no período seco podem apresentar problemas quando entram em contato com a pista molhada. "Na chuva, agora há pouco a gente vê muitos casos aí, carros deslizando com a chuva pequena, só chuvisco. Então isso é sinal de pneus", relata.

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Cuidados

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reforça que a pista molhada, a redução da visibilidade e a formação de lâminas d'água podem elevar os riscos durante os deslocamentos. "É importante redobrar a atenção em trechos sujeitos a alagamentos e evitar trafegar por locais onde haja enxurradas ou acúmulo significativo de água. A força da água pode ser suficiente para arrastar pessoas e automóveis, colocando vidas em risco", alertou.

Os cuidados disponibilizados pela corporação tem contribuído para redução do número de acidentes, envolvendo veículos. No ano passado, os índices de agosto, chegaram a 1.701, enquanto, neste ano os números reduziram para 817, uma queda de 51%.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que com a chegada do período de chuvas, é necessário redobrar a atenção no trânsito. "Reforçamos que a segurança no trânsito depende de todos. Condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres devem redobrar a atenção durante as chuvas e adequar seu comportamento às condições da via e de visibilidade", comunicou o órgão.

Memória

O alerta ganha ainda mais importância diante de acidentes registrados na última semana. Em um deles, uma mulher perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela BR-070, na região da descida da Barragem, sentido Águas Lindas de Goiás, na última quarta (2). Segundo relato de familiares, ela dirigia sozinha, sob chuva fraca, quando perdeu o controle em uma curva, saiu da pista e capotou. A vítima não sofreu nenhum ferimento.

Outro caso terminou de forma mais grave. Três jovens morreram após uma colisão no mesmo local, na tarde de domingo (30/8). O Corsa Wind em que estavam capotou e caiu em uma ribanceira. Wagner de Souza Santos, 21 anos, Ana Beatriz Ferreira Lima, 17, e Luan Vitor Ramos Marinho, 19, morreram. Segundo a investigação, Wagner, que dirigia o veículo, estava sem cinto e foi projetado para fora do carro durante o capotamento.

Checklist

» Conferir o estado e a calibragem dos pneus;

» Verificar freios e suspensão;

» Checar se as palhetas do limpador de para-brisa não estão ressecadas;

» Observar se há água no reservatório do limpador;

» Testar faróis e luzes de freio;

» Manter vidros e para-brisa limpos.











