Rodrigo Cass, artista plástico, morre aos 43 anos em praia no Rio

A morte de Rodrigo foi anunciada pela Fortes D’Aloia & Gabriel, galeria que o representava - (crédito: Reprodução / Instagram / @rodrigo_cass)

Morreu, na quinta-feira (17/9), o artista plástico Rodrigo Cass, aos 43 anos. O artista nadava na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando se afogou. A morte foi anunciada pela Fortes D’Aloia & Gabriel, galeria que o representava.

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Segundo informou o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) ao portal g1, a corporação foi acionada às 13h para atender a ocorrência, feita na altura do Posto 9. Encontrado em estado grave, chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu.

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"Sua presença doce, sua generosidade e sua contribuição à cena artística deixarão uma grande ausência entre todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e seu trabalho", escreveu a galeria, por meio de nota compartilhada via redes sociais.

Natural de São Paulo, Rodrigo Cass integrou a Ordem do Carmo, entre 2000 e 2008 na função de religioso carmelita, antes de se tornar artista visual. Em seguida, formou-se em artes visuais pela Faculdade Santa Marcelina, também em São Paulo.

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Durante duas décadas de carreira, expôs o próprio trabalho em galerias no Brasil e no exterior. Tem obras expostas em instituições como o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e o Centre Pompidou, em Paris.

O Correio entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.



