Venda de iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max começa hoje no Brasil

Nesta sexta-feira (18/9), a Apple coloca à venda os modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max no Brasil, cercados por promoções de operadoras de telecomunicações, empresas de varejo e bancos. Os celulares vão custar a partir de R$11.999 e as condições de pagamento incluem parcelamento em até 27 vezes, descontos vinculados a planos pós-pagos e programas de troca de aparelhos antigos. Em algumas ofertas, a diferença em relação ao preço cobrado pela Apple chega a R$3,3 mil e descontos de 25%.

Os novos celulares foram apresentados pela Apple na semana passada, em evento realizado em Cupertino, na Califórnia. Os dois aparelhos chegam ao país na mesma data do lançamento nos Estados Unidos, algo inédito para o mercado brasileiro. E a procura já é alta, quem tenta reservar um aparelho na pré-venda no site da Apple encontra previsão de entrega entre 7 e 15 de outubro.

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Os dois aparelhos trazem o novo chip A20 Pro, avanços no sistema de câmeras, maior duração de bateria e novas opções de cores. A câmera principal de 48 megapixels ganhou abertura variável, permitindo maior controle sobre a entrada de luz e os ajustes das imagens. O Pro Max também tem a maior duração de bateria já registrada em um iPhone Pro, segundo a Apple. Os modelos são vendidos nas cores preto, prateado, glacial e bordô.

Outra mudança no hardware está no sistema de resfriamento. A câmara de vapor foi redesenhada e tem 3 vezes mais área de superfície do que a geração anterior. A Apple afirma que o conjunto permite até 40% mais desempenho sustentado em tarefas intensas.

O iPhone Pro passa a oferecer também a opção de 2TB de armazenamento interno, capacidade que antes estava disponível apenas no Pro Max.

Na Apple, o iPhone 18 Pro custa a partir de R$11.999 na versão de 256 GB, enquanto o iPhone 18 Pro Max parte de R$12.999 na mesma capacidade de armazenamento interno. As configurações de 2 TB chegam a R$20.999 no Pro e R$21.999 no Pro Max.

Entre as operadoras de telefone, a TIM oferece a versão Pro por R$8.999 em um dos seus planos pagos. A Vivo anuncia o mesmo modelo por R$9.349 em oferta vinculada ao Vivo Total, enquanto a Claro comercializa a versão por R$9.099 no plano Caro Multi 200 GB.

Algumas condições especiais incluem um desconto adicional para consumidores que entregarem um smartphone da marca usado.

O iPhone Duo fica de fora dessa primeira etapa de vendas. A pré-venda do dobrável no Brasil está prevista para começar em 16 de outubro, às 9h, e a disponibilidade nas lojas a partir do dia 23 de outubro. A versão de 256 GB custará R$21.999, e o modelo com 2TB chegará a R$30.999.