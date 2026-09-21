Forças policiais ampliam combate ao crime organizado dentro de presídios

Ação tem como foco localizar e retirar celulares e outros materiais ilícitos das unidades, além de interromper comunicações proibidas - (crédito: Senappen/Divulgação)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), iniciou nesta segunda-feira (21/9) uma agenda nacional de combate ao crime organizado dentro do sistema prisional. Até sexta-feira (25), policiais penais federais e estaduais participam de operações de inteligência, ações de fiscalização, entrega de equipamentos e capacitações voltadas à segurança das unidades.

A principal iniciativa é uma nova edição nacional da Operação Mute, que ocorre simultaneamente em presídios de diferentes estados. Coordenada pela Senappen, a ação tem como foco localizar e retirar celulares e outros materiais ilícitos das unidades, além de interromper comunicações proibidas. Os locais específicos das operações não são divulgados previamente por questões de segurança.

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Desde maio deste ano, as operações Mute mobilizaram 13.343 policiais penais e resultaram na revista de 10.195 celas em 312 unidades prisionais. Ao todo, foram apreendidos 2.447 aparelhos celulares, considerando as operações nacionais e as ações realizadas localmente. A estratégia faz parte de um esforço para levar aos estados procedimentos adotados no Sistema Penitenciário Federal.

Outra frente ocorre por meio da Operação Modo Avião, que está em andamento no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba. As equipes utilizam Equipamentos Táticos de Revista Eletrônica (ETREs), capazes de identificar sinais e dispositivos eletrônicos utilizados de maneira irregular dentro dos presídios. Em 2026, foram realizadas 260 ações da operação em 96 unidades prisionais.

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A agenda também prevê a distribuição de equipamentos para reforçar as estruturas estaduais. Até o fim desta semana, dois body scanners serão entregues ao Rio de Janeiro, enquanto georradares e kits de varredura serão destinados a Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Os equipamentos auxiliam, respectivamente, na inspeção corporal, identificação de alterações em estruturas e localização de dispositivos eletrônicos. Estados também já receberam 35 aparelhos de raios-x e quatro drones.

Além das operações e da entrega de tecnologia, a Senappen promove capacitações para policiais penais. Na Bahia, será realizado um curso sobre procedimentos operacionais, enquanto Goiás recebe a terceira edição de uma formação sobre análise de imagens de raios-x e scanners corporais com uso de inteligência artificial, com cerca de 60 agentes. O treinamento em equipamentos de raios-x seguirá para Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins entre o fim de setembro e novembro.