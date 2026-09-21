Natanzinho Lima se explica após pausar show para xingar homem da plateia

A polêmica envolvendo Natanzinho Lima após um show no Jaguariúna Rodeo Festival ganhou um novo capítulo neste domingo (20).

Dois dias depois de discutir com um espectador durante a apresentação, o cantor usou as redes sociais para explicar sua versão do episódio e reconhecer que passou dos limites ao responder às provocações.

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O caso aconteceu na noite de sexta-feira (18), em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Durante o show, um homem na plateia teria direcionado ofensas ao artista por causa da rivalidade entre Flamengo e Corinthians.

Torcedor do clube carioca, Natanzinho reagiu ainda no palco e interrompeu momentaneamente a apresentação para responder ao público.

"Eu fiz o que com você meu fio? O cara tá mandando eu tomar naquele lugar, me dando dedo, respeitar o que? Eu sou Flamengo até a morte, vai pra casa do car**ho seu Corinthians, tá eliminado, perdeu, aceita! É futebol. Eliminado! Que bicho louco, você é muito é corno", disparou Natanzinho do palco.

No pronunciamento feito neste domingo, o cantor afirmou que não havia provocado o torcedor antes das ofensas e disse compreender que parte do público tenha se incomodado com sua reação.

Ele também questionou se deveria simplesmente permanecer em silêncio diante dos ataques que recebeu enquanto trabalhava.

"O cara chegou, do nada, não falei de time, começou a mandar eu tomar naquele lugar, me xingar, tá? Eu entendi que vocês ficaram chateados que eu falei sobre o Corinthians, né? Não fiz nada com ninguém, tava de boa trabalhando, vou ter que escutar calado?", disse o artista.

Na sequência, Natanzinho pediu desculpas especificamente pelos xingamentos direcionados ao torcedor e aos corintianos. O cantor afirmou que ficou triste com a repercussão e pediu que seu posicionamento também fosse compreendido.

"Cara, então me desculpa, né, me perdoe, me perdoa, tá [sobre os xingamento], que Deus abençoe vocês e que vocês entendam também, né, tá entendendo aqui o lado daqui do Natanzinho Lima, só pra encerrar esse assunto que eu tô ficando até um pouco triste, cara, que as pessoas entenderam de uma forma errada, então se eu ofendi aí o time de vocês, me perdoa, tá? Eu tô pedindo desculpa", se desculpou o artista.

O cantor ainda criticou a forma como vídeos de situações envolvendo seus shows circulam nas redes sociais.

Segundo Natanzinho, trechos isolados acabam sendo compartilhados sem o contexto completo e contribuem para o surgimento de novas polêmicas.





"Agora aprendi uma coisa, mano, que eu chego no show, vou fazer um desabafo, tem uma briga, a mulher tá apanhando eu vou defender a mulher, eu tô errado. As pessoas fazem cortes dos vídeos e viralizam os cortes das coisas, né? E toda hora tá aparecendo uma polêmicazinha, tá ficando até chato já.

Aí tem uma briga, eu vou defender, eu tô errado, aí o cara me xinga, eu vou falar com o cara, eu tô errado de novo. Então tô ficando, até assim, chateado com essas coisas e vai acabar que eu vou ficar só calado, mano. Tá brigando? Ah, então fala com o fulano lá, o segurança lá e resolve", soltou.

Ao concluir o desabafo, Natanzinho disse que pretende adotar uma postura mais neutra durante as apresentações para evitar novos conflitos.

"Agora o Natanzinho vai ser mais neutro, entendeu? Que é foda, mano, hoje em dia o cara não pode ser um cara verdadeiro, tem que escutar calado e pronto", encerrou ele.

