Temporal com vendaval provoca destruição no RS e deixa ao menos 4 mortos

Árvore caída pelo temporal que assola o Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação/Pref. RS)

Ventos de mais de 100 km/h e chuvas intensas no Rio Grande do Sul provocaram a morte de 4 pessoas. Segundo a Defesa Civil, os corpos de uma criança de 4 anos e o de um homem foram encontrados nesta terça (24/9).

A criança estava em um carro que foi arrastado durante o temporal em Caxias do Sul e o homem levado pela força da água durante uma limpeza de galeria.

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Ao todo, foram 3 mortes em Caxias do Sul e 1 em Pelotas. A Defesa Civil registrou ainda 151 ocorrências em 146 municípios distintos.

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No escuro

O temporal também deixou 969,4 mil casas sem energia até as 5h de segunda-feira (21/9). Em nota, a CEEE Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia em parte do Estado, incluindo Porto Alegre, afirmou que seguirá atuando para restabelecer o serviço com segurança e na maior brevidade possível após rajadas de ventos de até 115 km/h atingiram a sua área de cobertura.

A CPFL RGE, que atende parte do interior do Rio Grande do Sul, informou que trabalha para normalizar a situação. Segundo a empresa, 381,4 mil clientes ficaram sem luz até as 5h de segunda-feira.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o impacto foi causado por tempestades severas, vendavais e queda de granizo. Em diferentes regiões, os ventos atingiram entre 70 km/h e 100 km/h, enquanto rajadas de 120 km/h a 150 km/h foram registradas em pontos isolados.

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A força dos ventos tirou estações meteorológicas de operação, o que reduziu a disponibilidade de registros, informou a MetSul. O alerta para condições adversas permanece ao longo desta segunda-feira (21).