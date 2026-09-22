Rick, da dupla com Renner, morre aos 59 anos

A música sertaneja perdeu nesta segunda-feira (21/9) uma das vozes mais conhecidas. Aos 59 anos, morreu o cantor e compositor Geraldo Antonio de Carvalho, mais conhecido como Rick, da dupla Rick & Renner. O artista estava entre os ocupantes de um helicóptero que caiu durante um voo entre Santa Catarina e São Paulo.
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Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, Rick cresceu cercado pela música. O primeiro contato veio dentro de casa, por influência do pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis. Ainda jovem, Rick passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã, antes de seguir sozinho por outros caminhos na música.
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A trajetória que o levaria ao reconhecimento nacional, porém, começou a ganhar forma anos depois, em Brasília. Foi na capital federal que Rick conheceu Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner. A parceria se transformaria em uma das duplas conhecidas do sertanejo brasileiro.
Rick & Renner lançaram o primeiro álbum em 1992. A dupla passou a conquistar espaço nas rádios e, na segunda metade da década, alcançou o grande público. Em 1998, o álbum Mil Vezes Cantarei trouxe um dos maiores sucessos da carreira: “Ela é Demais”. A música permaneceu por meses entre as mais executadas e ajudou a consolidar o nome dos dois no cenário nacional.
No ano seguinte, a dupla lançou Instante Mágico, dando continuidade a uma fase de grande exposição. Vieram outros sucessos, entre eles “Muleca”, “Cara de Pau”, “Filha”, “Nos Bares da Cidade” e “Eu Mereço”.
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Mais do que a dupla
Embora a imagem de Rick tenha ficado diretamente associada à parceria com Renner, sua trajetória na música não se limitou aos discos gravados pela dupla. Compositor, ele escreveu canções que chegaram a outros grandes nomes da música sertaneja.
Seu repertório foi gravado por artistas como Daniel, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Milionário & José Rico e Bruno & Marrone.
Entre as composições associadas ao artista estão “Agenda Rabiscada”, “Eu Menti”, “Página de Amigos”, “Recaída”, “Amor de Violeiro” e “Conta pra Ela”. A atuação como compositor ajudou a ampliar a presença de Rick no gênero para além dos trabalhos que dividiu com Renner.
Também atuou como produtor musical e, depois de anos de carreira ao lado do parceiro, iniciou uma fase solo. Em 2011, lançou Pronto pra Te Amar, produzido pela Talismã Music.
O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte do estado, e tinha como destino a cidade de São Joaquim, onde o cantor participaria de um almoço com o prefeito. A aeronave perdeu comunicação e sumiu dos radares enquanto sobrevoava a região de Urubici. Além do cantor Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, um videomaker da equipe e o piloto da aeronave.
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Amanda S. Feitoza
Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.