Rick utilizava helicóptero da mesma marca que Oliver Tree e Boechat

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, é da mesma marca da aeronave utilizada no acidente do rapper norte-americano Oliver Tree, em junho, e do jornalista Ricardo Boechat: a Bell Textron. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou a queda da aeronave com o sertanejo nesta terça-feira (22/9), na Serra Catarinense.

A aeronave que transportava Rick era do modelo Bell 430, de registro PP-MGR, fabricado em 2001 e com capacidade para um piloto e sete passageiros. Em nota, os bombeiros afirmaram que não foram encontrados sobreviventes entre os destroços.

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O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (Cenipa) afirma que já foi acionado para o caso e está conduzindo as ações iniciais de investigação.

Histórico de tragédia

Em junho, o cantor Oliver Tree e outras três pessoas estavam em uma aeronave Bell 206B JetRanger III, prefixo PP-MAC, fabricado em 1999, com capacidade para um piloto e quatro passageiros. A aeronave se chocou com outro helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, deixando seis vítimas fatais.

Com o choque, o 206B caiu em uma área de armazenamento de veículos, provocando um incêndio. Um relatório do Cenipa aponta que a aeronave operava sem rastro de monitoramento nos radares. Assim, o Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) não detectou o helicóptero em momento algum do trajeto.

Os helicópteros fabricados pela Bell Textron também estiveram envolvidos em outro acidente trágico que marcou a história da aviação brasileira. Em 2019, o jornalista Ricardo Boechat também estava em helicóptero modelo 206B, quando a aeronave caiu no vão central das pistas do Rodoanel Mário Covas, na cidade de São Paulo. O jornalista e o piloto não sobreviveram.

De acordo com investigações do Cenipa, a inobservância de procedimentos de manutenção e erros de manobra causaram a queda do helicóptero que levava Boechat.

A Bell Textron é uma empresa aeroespacial do Texas, nos Estados Unidos, criada em 1935. A marca é especializada em aeronaves utilizadas no transporte, saúde, resgate e serviços militares.

Sobre os acidente com Rick, a empresa se solidarizou com as vítimas. "Estamos profundamente entristecidos pelo incidente no Brasil envolvendo um de nossos helicópteros. Nossos sentimentos estão com aqueles a bordo, suas famílias e todos os que foram afetados durante esse período difícil", diz a declaração em nota.

A Bell Textron não comentou sobre os demais acidentes.