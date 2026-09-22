Morre o jornalista Zuenir Ventura, aos 95 anos

O jornalista e escritor Zuenir Ventura, um dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro, morreu nesta terça-feira (22/9), aos 95 anos,. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras.
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Natural de Além Paraíba (MG), ele nasceu em 1° de junho de 1931, se mudou ainda criança para Nova Friburgo e chegou ao Rio aos 20 anos, para estudar Letras Neolatinas na Universidade do Brasil, atual UFRJ. Ele integrava a Academia Brasileira de Letras, desde 2015. Apelidado de Mestre Zu pelos alunos, ele também ocupou cargos de comando em jornais e revistas.
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Com uma carreira de mais de seis décadas, Zuenir passou por veículos como O Cruzeiro, Visão, Jornal do Brasil, IstoÉ e O Globo. Também recebeu o Prêmio Esso e o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e ganhou o Jabuti de Reportagem pelo livro Cidade Partida, publicado em 1994.
Um dos trabalhos mais marcantes foi 1968: O Ano que Não Terminou. A obra reconstruiu acontecimentos políticos e culturais marcantes daquele período e posteriormente inspirou a minissérie Anos Rebeldes, da Globo. Zuenir escreveu Chico Mendes- Crime e Castigo, Crônicas de um Fim de Século e Minhas Histórias dos Outros.
Em 2026, sua trajetória foi retratada no documentário Mestre Zu, dirigido por Zelito Vianna, filme que reúne depoimentos de amigos e colegas para reconstruir a carreira do jornalista.
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