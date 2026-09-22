Helicóptero com cantor Rick é encontrado; cinco pessoas morrem

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (22/9), na Serra de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), cinco pessoas foram encontradas sem vida nos destroços da aeronave. As buscas começaram na tarde de segunda-feira (21/9) e foram encerradas após a localização do helicóptero.

Segundo a corporação, a próxima etapa da operação será o resgate dos corpos. As vítimas serão encaminhadas para os procedimentos da Polícia Científica, que deverá realizar as perícias necessárias. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

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Os destroços foram localizados por volta do meio-dia desta terça-feira pela aeronave Arcanjo 03, utilizada nas buscas. A operação mobilizou cerca de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate e drones equipados com tecnologia de identificação térmica.

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, onde Rick participaria de um almoço com o prefeito da cidade. A aeronave perdeu a comunicação e desapareceu dos radares enquanto sobrevoava a região de Urubici.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, um videomaker da equipe e o piloto da aeronave.

As equipes passaram a madrugada de segunda para terça-feira em campo, apesar da chuva e da baixa visibilidade na região. Às 6h desta terça, a operação foi reforçada com bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além dos dois binômios — equipes formadas por bombeiros e cães treinados para buscas e resgate.

Os trabalhos também contaram com a participação da Força Aérea Brasileira (FAB). Durante a noite, as buscas aéreas precisaram ser interrompidas temporariamente por causa das condições meteorológicas adversas na serra. No solo, as equipes utilizaram viaturas 4x4, drones térmicos e cães farejadores.

A operação teve como uma das referências o último sinal de celular emitido por um dos ocupantes do voo. A partir das informações disponíveis, as equipes concentraram os esforços na região indicada pelo sinal.