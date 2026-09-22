Sertanejos prestam homenagens a Rick após morte do cantor

Nesta segunda-feira (21/9), a música sertaneja perdeu uma de suas vozes mais conhecidas. O cantor e compositor Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, da dupla Rick & Renner, morreu após um acidente envolvendo uma aeronave.

A carreira de Rick vai muito além da dupla com Renner. O cantor também ficou conhecido por compor grandes sucessos do sertanejo, como “Página de Amigos” e “Eu Menti”, gravadas por Chitãozinho & Xororó; “Difícil Não Falar de Amor” e “Um Beijo Pra Me Enlouquecer”, interpretadas por Daniel; além de “Recaída”, de Bruno & Marrone, entre outras músicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a notícia, vários artistas do meio sertanejo utilizaram as redes sociais para prestar homenagens ao cantor e lamentar a perda.

Artistas prestam homenagens

Zezé Di Camargo publicou uma homenagem ao cantor no Instagram: “Dois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!”. A dupla de Zezé, Luciano, também utilizou as redes sociais para prestar solidariedade aos familiares. “Nessas horas, nos faltam palavras, e é também num momento assim que nos voltamos a Deus pedindo por todos os familiares, que Jesus em sua infinita misericórdia os conforte”.

Rionegro, da dupla Rionegro & Solimões, escreveu: “É meu amigo, você vai fazer muita falta. Que Deus te receba na sua infinita bondade. Aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!”.

Marcos, da dupla Marcos & Belutti, pediu orações pelas famílias das vítimas. “Orem, orem muito pelas famílias, nada há de ser dito nesta hora, não existem palavras suficientes. Dois amigos, dois queridos! Todos que estavam na aeronave. Meus profundos sentimentos às famílias”.

A cantora Ana Castela também publicou uma mensagem: “Deus conforte o coração de toda a família”. Já o cantor Grelo escreveu: “Deus o receba de braços abertos! Que fatalidade. Deus conforte o coração de toda família e amigos… a música perde hoje mais uma grande referência”.

A dupla Matheus & Kauan também lamentou a morte de Rick. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do Rick. Sua voz, seu talento e sua história deixam uma marca eterna na música sertaneja”, escreveram.

Bruno & Marrone também prestaram homenagem ao cantor: “A estrada hoje ficou mais triste… Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também”.

Simone Mendes escreveu: “Que o Senhor os receba e que Ele conforte o coração de todos”.

Felipe Araújo também se declarou ao amigo: “Eu tenho a certeza de que você sempre estará perto da gente, onde quer que a gente vá. Meu amigo Rick, eu te amarei pra sempre. Os momentos que vivemos ficarão eternamente em mim, dentro do meu coração, no lugar mais bonito que eu puder guardar. Você é um pedaço lindo da minha história, desde de que eu me entendo por gente. Que o Senhor Jesus te receba com um abraço de paz”.

Fernando, da dupla Fernando & Sorocaba, resumiu o sentimento em poucas palavras: “Difícil de acreditar”. Zé Neto & Cristiano publicaram: “Descanse em paz, ídolo!”.

Leia mais: Como bombeiros encontraram os destroços de helicóptero em que estava Rick

Cleber & Cauan também prestaram homenagem. “Hoje nos despedimos de uma voz que marcou a história da música sertaneja. Rick deixa uma trajetória de grandes canções, momentos inesquecíveis e uma contribuição que ficará para sempre na memória de quem ama sertanejo”.

Edson & Hudson relembraram a amizade com o cantor. “Hoje é um dia muito, mas muito difícil. Rick foi especial para nós dois. Um exímio cantor, um compositor brilhante e, acima de tudo, um amigo querido, daqueles que a vida nos presenteia e que o tempo nunca apaga”.

Michel Teló também lamentou a perda e destacou a fé do cantor. “Um dia de muita tristeza. Rick era um cara de muita fé, talento e personalidade. Apaixonado pelos seus, pela família, por Nossa Senhora Aparecida e por Jesus Cristo”.

Diego & Victor Hugo escreveram: “Hoje o sertanejo fica em silêncio e com o coração apertado. Nos despedimos de um grande artista, daqueles que deixam sua marca não apenas na música, mas também na história de todos que foram tocados pelo seu talento”.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.