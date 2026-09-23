Rick morre aos 59 anos e deixa legado de décadas no sertanejo

Os destroços da aeronave onde estava o cantor Rick foram encontrados ontem, na região de Urubici, quase 24 horas depois do desaparecimento. O Corpo de Bombeiros confirmou que as cinco pessoas que estavam a bordo morreram. Além do artista, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

O acidente ocorreu na segunda-feira (21), depois que o helicóptero Bell 430, de prefixo PP-MGR, decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra. A aeronave pertencia à JTA Empreendimento e Urbanismo e havia sido emprestada a Rick e ao empresário. A previsão era de que o grupo chegasse a São Joaquim por volta do meio-dia para um almoço de negócios, mas o helicóptero não chegou ao destino.

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Antes do trecho de helicóptero, Rick e Bruno Avelar haviam viajado de jatinho a partir de Jundiaí, em São Paulo. Segundo os dados de rastreamento apresentados, a aeronave, de prefixo PR-CAN, saiu do Aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro às 7h25 e pousou às 8h31 no Aeródromo Costa Esmeralda, em Porto Belo. Depois do desembarque, o grupo seguiu viagem no Bell 430.

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Durante o trajeto até São Joaquim, a aeronave desapareceu dos radares e o contato foi interrompido. A região enfrentava condições meteorológicas adversas, com previsão de fortes tempestades, além de chuva, rajadas de vento, neblina e granizo. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado relacionado à possível queda por volta das 16h de segunda-feira. As buscas foram iniciadas ainda naquele dia e continuaram durante a noite e a manhã seguinte.

Os sinais de celulares das vítimas também deixaram de emitir rastros na noite de segunda-feira. As equipes de resgate concentraram a operação na Serra Catarinense até localizar os destroços por volta do meio-dia desta terça-feira, na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, na área conhecida como Vacas Gordas. Com a localização da aeronave, os bombeiros confirmaram que havia cinco ocupantes, e não quatro, como havia sido informado inicialmente após o desaparecimento.

Entre as vítimas estava Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido artisticamente como Rick. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele completaria 60 anos em dezembro. Na época de seu nascimento, a região ainda fazia parte do território de Goiás. Aos seis anos, Rick se mudou com a família para Brasília, onde iniciou a trajetória musical ainda na infância.

O cantor começou a se apresentar em bares aos nove anos, acompanhado por uma das irmãs. A atividade artística começou tão cedo que ele chegou a ter problemas com o Juizado de Menores por causa da idade. Foi em Brasília que Rick construiu a carreira que o levou a formar, na década de 1980, a dupla com Renner, nome artístico de Ivair Reis Gonçalves, nascido na capital federal em 19 de novembro de 1971.

Rick e Renner começaram a carreira em bares e chegaram a gravar um LP independente. A dupla recebeu apoio de Zezé Di Camargo e Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto. A aproximação abriu caminho para o primeiro disco pela gravadora Continental. Entre as músicas do trabalho estavam "Preciso te Encontrar", "Você Decide", "Olhando nos Teus Olhos", "Mal de Amor" e "A Gente Sempre se Entende". Depois, os dois se mudaram para São Paulo para dar continuidade à carreira.

A parceria ganhou projeção nacional principalmente a partir dos anos 1990, antes da expansão do chamado sertanejo universitário. Entre os sucessos que marcaram a trajetória da dupla estão "Ela é Demais", conhecida pelo trecho "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", e "Nos Bares da Cidade". A dupla se tornou uma das formações que ajudaram a consolidar o sertanejo romântico naquele período.

A morte de Rick encerra uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada à música. O cantor havia completado 59 anos e faria 60 em dezembro. A confirmação da morte ocorreu depois que as equipes encontraram os destroços do helicóptero e localizaram os cinco corpos. As identidades do piloto e do copiloto foram informadas posteriormente, após a identificação das vítimas.

Também morreram no acidente Bruno Avelar, empresário que acompanhava Rick na viagem; Paulo Soares, videomaker; Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto; e Leopoldo Barros Teixeira, copiloto. Os cinco estavam na aeronave que fazia o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim quando desapareceu na Serra Catarinense.

As circunstâncias exatas que levaram à queda ainda dependem da investigação das autoridades responsáveis. As condições meteorológicas registradas na região no momento do voo fazem parte do contexto do acidente, mas a causa da queda não deve ser definida apenas a partir das condições do tempo. A apuração deverá considerar os dados da aeronave, as condições de voo e outros elementos que possam esclarecer o que aconteceu antes da queda.

O desaparecimento mobilizou equipes de busca durante quase um dia inteiro até a localização do helicóptero. A confirmação das cinco mortes também encerrou a procura pelos ocupantes e transformou a operação de resgate em uma ação de localização e retirada das vítimas. Rick deixa uma trajetória construída desde a infância, iniciada em Brasília e marcada pela parceria musical com Renner.

A notícia da morte do cantor repercutiu nesta terça-feira, quando os bombeiros confirmaram a localização dos destroços e das cinco vítimas. Aos 59 anos, Rick morreu no mesmo estado onde fazia uma viagem que deveria terminar em São Joaquim. O destino, porém, não foi alcançado.











