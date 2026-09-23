Oruam recebe novo habeas corpus da Justiça e deixa de ser foragido

Artista ainda responde pelos crimes de ameaça, dano qualificado, resistência, desacato e lesão corporal - (crédito: Instagram )

A 8ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, nesta quarta-feira (23/9), conceder o habeas corpus ao rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Considerado foragido desde fevereiro, o artista poderá responder em liberdade no processo que apura uma suposta lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.

A decisão foi unânime e encerra o último mandado de prisão em aberto para o rapper. O processo continuará tramitando em na 1ª Vara Especializada da Capital, sem que o mérito das acusações seja alterado.

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“O próximo resultado esperado é o trancamento desta ação penal, formada inteiramente por provas ilícitas, conforme atestado em laudo pericial", declarou o advogado Thiago Lemos. A defesa de Oruam reforça que o artista sempre acreditou na justiça e que a liberdade seria restabelecida.

O rapper já havia recebido outro habeas corpus em agosto, quando a 8ª Vara Criminal da Capital, do III Tribunal do Júri, desclassificou a acusação de tentativa de homicídio de dois policiais civis.

Oruam e mais três pessoas foram acusados de jogar uma pedra contra os agentes na tentativa de impedir o cumprimento do mandado de busca e apreensão de um menor idade. O caso será levado a uma vara comum.

O artista ainda responde pelos crimes de ameaça, dano qualificado, resistência, desacato e lesão corporal.