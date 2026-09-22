Veja como ficou o helicóptero com Rick Sollo e Bruno Avelar após tragédia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cinco corpos foram encontrados após a localização do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, na Serra de Santa Catarina.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o estado que a aeronave ficou após a queda trágica envolvendo o músico e sua equipe.

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A aeronave havia desaparecido na segunda-feira (21), e o encontro foi confirmado pela equipe de resgate nesta terça-feira (22).

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O voo tinha como destino São Joaquim, na região serrana. O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, durante a manhã, mas não chegou ao município previsto.

Rick estava entre os passageiros, assim como o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares. O quarto ocupante era o piloto da aeronave. Já a identidade do quinto corpo localizado ainda não foi divulgada.

O desaparecimento ocorreu em uma região que tinha previsão de tempo severo. Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), havia possibilidade de fortes tempestades em Santa Catarina durante o período em que a aeronave sumiu.