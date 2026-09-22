Corpos de Rick e outras 4 vítimas são resgatados em SC

Segundo a instituição, os métodos utilizados para a identificação serão definidos de acordo com as condições encontradas em cada vítima - (crédito: AFP)

O corpo do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e os das outras quatro vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, começaram a ser retirados do local do acidente nesta terça-feira (22/9). Por causa do difícil acesso à área onde os destroços foram encontrados, bombeiros e policiais militares utilizam cordas em uma operação aérea para remover os corpos.

Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar; o videomaker Paulo Soares; o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo; e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes.

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Após a retirada, os corpos serão levados para São Joaquim, também na Serra catarinense, e posteriormente encaminhados ao Setor de Medicina Legal (SML) de Florianópolis, onde passarão pelos exames periciais.

Ao Correio, a Polícia Científica de Santa Catarina informou que equipes especializadas foram mobilizadas para atuar na ocorrência. Foram formadas frentes de trabalho nas áreas de Engenharia Forense, Medicina Legal, Antropologia Forense, Papiloscopia e Genética Forense.

Segundo a instituição, os métodos utilizados para a identificação serão definidos de acordo com as condições encontradas em cada vítima. A divulgação oficial da identidade dos mortos ocorre somente após a confirmação pericial e a comunicação aos familiares.

Destroços foram encontrados nesta terça

O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21/9), depois de decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim. O trajeto tinha aproximadamente 190 quilômetros.

Os destroços foram localizados nesta terça-feira após uma operação que envolveu cerca de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães farejadores, drones equipados com tecnologia de identificação térmica e uma aeronave.

O ponto encontrado pelas equipes fica em uma área com diferentes tipos de terreno, incluindo regiões montanhosas, áreas de planície e mata fechada. As características do local dificultaram o acesso por terra e levaram à necessidade do uso de cordas para a retirada das vítimas.

A Polícia Científica informou ainda que mantém profissionais mobilizados para realizar os procedimentos de identificação com rigor técnico e científico.

A aeronave havia partido de Porto Belo durante a manhã de segunda-feira. O desaparecimento ocorreu posteriormente, durante o deslocamento em direção à Serra catarinense.