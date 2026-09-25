Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (25/9), seis loterias: os concursos 7127 da Quina; o 3013 da Dupla Sena; o 3789 da Lotofácil; o 2980 da Lotomania, o Dia de Sorte 1307 e o 903 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-25.

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A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-08-51-57-63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4,9 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06-13-16-25-33-38-40-48-56-57-68-78-79-80-85-87-89-91-98-99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06-13-34-35-39-43 no primeiro sorteio; 02-12-21-24-37-44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5,3 milhões no primeiro sorteio; e R$ 82,5 mil no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-04-09-11-27-31. O mês da sorte é 01-janeiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte



Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 2

Coluna 3: 4

Coluna 4: 7

Coluna 5: 5

Coluna 6: 5

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete