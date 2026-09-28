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ESPÍRITO SANTO

Ônibus tomba na BR-262 e deixa três mortos e 45 feridos

Acidente ocorreu na conhecida Curva da Ferradura, em Ibatiba; veículo transportava 48 passageiros e mais de 40 pessoas ficaram feridas

Equipes de emergência realizaram o atendimento e transporte dos feridos após o tombamento do ônibus na BR-262, em Ibatiba - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Equipes de emergência realizaram o atendimento e transporte dos feridos após o tombamento do ônibus na BR-262, em Ibatiba - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um ônibus que transportava passageiros tombou no km 151 da BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite de domingo (27/9). O acidente ocorreu por volta das 21h20, em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura".

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O veículo fazia o trajeto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Itaoca, no litoral capixaba. De acordo com informações preliminares, o grupo havia saído de Itaoca na sexta-feira e estava retornando da capital mineira.

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Três pessoas morreram no acidente. Duas vítimas morreram no local e uma terceira durante o atendimento em uma ambulância. Outras 45 pessoas ficaram feridas e receberam socorro médico.

As equipes de emergência encaminharam os feridos para o pronto-atendimento de Ibatiba. As circunstâncias do tombamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/09/2026 07:22
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