Ônibus tomba na BR-262 e deixa três mortos e 45 feridos

Um ônibus que transportava passageiros tombou no km 151 da BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite de domingo (27/9). O acidente ocorreu por volta das 21h20, em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura".
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O veículo fazia o trajeto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Itaoca, no litoral capixaba. De acordo com informações preliminares, o grupo havia saído de Itaoca na sexta-feira e estava retornando da capital mineira.
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Três pessoas morreram no acidente. Duas vítimas morreram no local e uma terceira durante o atendimento em uma ambulância. Outras 45 pessoas ficaram feridas e receberam socorro médico.
As equipes de emergência encaminharam os feridos para o pronto-atendimento de Ibatiba. As circunstâncias do tombamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.