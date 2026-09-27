Mega-Sena, Lotofácil, Quina e mais: confira os resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste domingo (27/9), seis loterias: os concursos nº 3063 da Mega-Sena; nº 3790 da Lotofácil; nº 7128; da Quina; o nº 2447 da Timemania; nº 393 da + Milionária e Dia de Sorte de n°1308. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha Mega-Sena, têm prêmio previsto de R$45 milhões, e teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8 milhões, para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 21 - 25. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou e o prêmio previsto sobe para R$11,5 milhões; o novo sorteio está programado para segunda-feira (28/9). O sorteio de hoje tirou os seguintes números: 10 - 44 - 46 - 70 - 73.

A Timemania, com prêmio estimado em R$16,5 milhões, sorteou os seguintes números: 01 - 10 - 20 - 25 - 30 - 33 - 34. E o time do coração é o São Paulo (SP). A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A tão esperada +Milionária, com prêmio estimado em R$98 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 15 - 17 - 26 - 29 - 32. A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio estimado em R$600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 07 - 09 - 11 - 16 - 24 - 28. O mês da sorte é agosto.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.