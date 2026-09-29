Governo bloqueia canais de bets com quase 1 milhão de usuários no Telegram

A primeira ação alcançou cerca de 212 mil usuários, enquanto a operação mais recente atingiu 752.722 membros - (crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública desativou, entre domingo (27/9) e segunda-feira (28), 112 canais e grupos relacionados a apostas on-line no Telegram. As comunidades reuniam, ao todo, 964.722 integrantes. Segundo o balanço divulgado pelo governo, a primeira ação alcançou cerca de 212 mil usuários, enquanto a operação mais recente atingiu 752.722 membros.

Além dos canais na plataforma de mensagens, o monitoramento resultou no bloqueio de 2.392 sites relacionados às apostas. A ofensiva também retirou do ar 1.414 páginas no Facebook e 93 perfis no Instagram. A atuação mira principalmente a divulgação e a oferta de plataformas de apostas consideradas irregulares.

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O trabalho é realizado pelo Ciberlab, laboratório de inteligência cibernética do Ministério da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda. A estrutura monitora a presença digital das plataformas e identifica canais utilizados para oferta, publicidade e divulgação de serviços de apostas.

As medidas ocorrem após o governo federal publicar uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil e estabelece novas restrições para o setor. A MP tem validade de 120 dias e precisa ser analisada pelo Congresso Nacional para continuar em vigor. Enquanto isso, o governo intensificou o combate às plataformas e aos mecanismos utilizados para alcançar apostadores.

A ofensiva também ocorre em meio ao aumento da pressão sobre empresas e agentes que participam da cadeia de divulgação das apostas. Pela nova regulamentação, pessoas e empresas responsáveis pela publicidade das bets também podem ser responsabilizadas. O governo avalia que o monitoramento das redes sociais e o bloqueio de páginas e sites são instrumentos para reduzir a atuação do mercado de apostas no ambiente digital.