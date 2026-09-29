Netflix escala famosos para nova temporada de 'Ilhados Com a Sogra'

A próxima edição de "Ilhados Com a Sogra" terá uma mudança importante em relação às temporadas anteriores: pela primeira vez, o reality da Netflix será formado exclusivamente por pessoas conhecidas do público.
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As gravações da nova temporada já foram concluídas, e a estreia está prevista para o fim deste ano.
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De acordo com informações de Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, a produção apresentada por Fernanda Souza deve chegar à plataforma entre novembro e dezembro. A atração está prevista entre os destaques da Netflix para os últimos meses do ano.
O elenco reúne nomes de diferentes áreas do entretenimento. Viih Tube, Arthur Aguiar, Luana Zucoloto, Gabô Pantaleão, MC Carol de Niterói e Pepita estão entre os participantes da temporada inédita com celebridades.
A mudança no formato havia sido anunciada pela Netflix em janeiro. Até então, "Ilhados Com a Sogra" tinha colocado anônimos para enfrentar a disputa ao longo de três temporadas.
Alguns dos participantes que passaram pela atração posteriormente chegaram a integrar outros realities, entre eles "A Fazenda".
Para Pepita, MC Carol de Niterói, Gabô Pantaleão e Luana Zucoloto, será a primeira experiência no programa.
A competição mantém a proposta central que marcou o programa. Genros e noras precisam formar duplas com as próprias sogras e encarar provas durante o confinamento. Ao final da disputa, está em jogo um prêmio de R$ 500 mil.
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