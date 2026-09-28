A história do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e seu papel no país

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, coroada e vestida com seu manto, representa a fé e a tradição que a consagraram Padroeira do Brasil. - (crédito: Reprodução/Canção Nova)

O Santuário Nacional de Aparecida, localizado no interior de São Paulo, é o maior templo mariano e o segundo maior templo católico do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Anualmente, recebe milhões de fiéis para expressar sua devoção a Nossa Senhora Aparecida, proclamada padroeira do Brasil em 1930.

A história dessa devoção começou em 1717, quando três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul. Após várias tentativas sem sucesso, eles recolheram o corpo de uma imagem de terracota. Em seguida, encontraram a cabeça, que se encaixou perfeitamente. A partir daquele momento, a pesca se tornou surpreendentemente abundante.

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O fato foi considerado um milagre e a pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou conhecida como Aparecida, passou a ser venerada. A devoção cresceu rapidamente, atraindo cada vez mais pessoas. A primeira capela foi erguida em 1745, mas logo se tornou pequena para a quantidade de romeiros.

Um marco de fé e cultura

Com o aumento do número de fiéis, uma igreja maior, hoje conhecida como Basílica Velha, foi inaugurada em 1888. No entanto, o fluxo de peregrinos continuou a crescer, tornando necessária a construção de um templo ainda maior. A pedra fundamental da atual Basílica Nova foi lançada em 1946, mas o início efetivo da construção ocorreu em 11 de novembro de 1955.

O novo santuário, com sua arquitetura em forma de cruz grega, tem capacidade para abrigar 45 mil pessoas em seu interior e se consolidou como o coração da fé católica no país. A cidade de Aparecida se desenvolveu em torno do complexo religioso, que hoje oferece uma infraestrutura completa para receber visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo.

Além de seu significado religioso, o santuário é um importante polo cultural e social, refletindo a identidade de uma nação. Sua relevância o coloca frequentemente no centro de debates públicos, reafirmando seu papel como um símbolo que transcende a própria fé.

O local já recebeu a visita de três papas: João Paulo II, em 1980; Bento XVI, em 2007; e Francisco, em 2013. Esses eventos reforçam a importância de Aparecida no cenário religioso global e sua conexão direta com a liderança da Igreja Católica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.