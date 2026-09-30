Temporal com ventos de 100km/h causa uma morte e grandes estragos no Paraná

No noroeste do Paraná, um homem de 42 anos morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após serem atingidos por parte da cobertura de uma quadra de tênis durante o forte temporal que atingiu o estado nesta terça-feira (29/9). Segundo informações preliminares, os ventos chegaram a 100 km/h.
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A formação de um ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria pela Região Sul provocaram estragos em diversas áreas do Paraná. Ao todo, 28 municípios já foram atingidos pelas fortes chuvas. Segundo dados da Defesa Civil do Paraná, mais de 10 mil pessoas foram afetadas desde o início desta semana. Ao menos 2.216 casas foram danificadas, deixando 105 pessoas desalojadas e seis desabrigadas.
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Clevelândia, no sudoeste do estado, foi o município mais atingido. Mais de 6 mil pessoas foram afetadas e 1.565 casas foram danificadas. Na região centro-sul, Pinhão registrou 1.064 pessoas afetadas e 230 imóveis atingidos. Os dois municípios decretaram Situação de Emergência.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, para esta quarta-feira (30), um aviso laranja de perigo para tempestades. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há possibilidade moderada de ocorrência de eventos hidrológicos na Região Geográfica Intermediária de Curitiba (PR) nesta quinta-feira (1º/10).
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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