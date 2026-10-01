Outubro começa sob influência de frente fria e ciclone extratropical

Outubro começa com a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no oceano Atlântico, que afeta as regiões Sul e Sudeste. O fenômeno mantém o tempo instável, com chuva, trovoadas e possibilidade de granizo em áreas do Centro-Oeste e Sudeste.

No Sul, a chegada de um sistema de alta pressão, chamado de anticiclone, provoca a diminuição de nuvens e a queda das temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Na sexta-feira (2/10), o anticiclone se desloca para o Atlântico, transportando ar frio e úmido para a faixa leste do Sudeste. Com isso, o frio deve se intensificar em São Paulo e as temperaturas caem em grande parte da região.

A instabilidade também avança sobre o interior do país em direção ao Matopiba, área agrícola entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A previsão é de chuva com trovoadas isoladas na Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí. O tempo, por outro lado, continua quente e sem chuva no Amapá, nordeste do Pará e no sertão do Nordeste.

Região Norte

Nesta quinta-feira (1º/10), o Acre, Rondônia e Amazonas registram pancadas de chuva com trovoadas. Há avisos de perigo potencial para tempestades nestes estados e em Roraima. No leste da região, o tempo fica firme. Palmas (TO) é a capital mais quente, com máxima de 39°C.

A sexta-feira (2) termina com tempo instável em quase toda a região, exceto no Amapá e no litoral do Pará. Ocorrem pancadas de chuva com trovoadas no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e em áreas do Pará e Tocantins. A temperatura máxima chega a 36°C em Boa Vista (RR).

Região Nordeste

O mês começa com sol em toda a região na quinta-feira (1º), sem previsão de chuva. Diversas áreas têm aviso de perigo potencial para baixa umidade do ar. A temperatura máxima atinge 39°C em Teresina (PI).

Na sexta-feira (2), áreas de instabilidade trazem chuvas com trovoadas para o sul do Maranhão e para o oeste e sul da Bahia. Há possibilidade de chuva isolada também no litoral de vários estados. Teresina (PI) novamente registra a máxima mais alta: 39°C.

Região Centro-Oeste

A quinta-feira (1º) é de tempo instável, com chuva, trovoadas e risco de granizo em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. O Inmet emitiu avisos de perigo para tempestades em diversas áreas. A temperatura cai em Cuiabá (MT), com máxima de 30°C, e em Campo Grande (MS), com máxima de 26°C.

As chuvas se intensificam na sexta-feira (2) em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e no norte de Mato Grosso do Sul. Com a chuva, a temperatura cai nas capitais. Em Campo Grande (MS), a máxima não passa de 25°C, enquanto em Cuiabá (MT), Brasília (DF) e Goiânia (GO) chega a 28°C e 30°C, respectivamente.

Região Sudeste

A frente fria muda o tempo rapidamente na quinta-feira (1º). Chove com trovoadas e possibilidade de granizo em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Há aviso laranja de perigo para tempestades, incluindo as capitais paulista e fluminense. Em São Paulo (SP), a temperatura despenca, com máxima prevista de 20°C.

Na sexta-feira (2), as chuvas continuam e atingem o norte de Minas Gerais. O frio se intensifica em São Paulo (SP), com mínima de 13°C e máxima de 16°C. No Rio de Janeiro (RJ), a temperatura também cai, com máxima de apenas 24°C.

Região Sul

Na quinta-feira (1º), ainda chove no Paraná e em Santa Catarina, com risco de granizo no noroeste paranaense. No Rio Grande do Sul, as nuvens diminuem e o frio chega. Florianópolis (SC) tem máxima de apenas 16°C.

A sexta-feira (2) será de temperaturas baixas. A madrugada pode registrar cerca de 5°C em regiões de serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), as máximas não passam de 17°C e 18°C.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.