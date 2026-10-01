Incêndio atinge estátua da Pedra da Feiticeira no litoral de São Paulo

Um incêndio atingiu a estátua localizada na Pedra da Feiticeira, ponto turístico São Vicente, no litoral de São Paulo, na quarta-feira (30/9). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h53 para atender a ocorrência na Avenida Ayrton Senna, no bairro Itararé. No local, os bombeiros encontraram a estátua, de aproximadamente 3,5 metros de altura e construída em fibra de vidro, coberta pelas chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Após o combate às chamas, os bombeiros deixaram o local e acionaram o policiamento da região para a adoção das medidas administrativas necessárias. Ninguém ficou ferido.

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O prefeito Kayo Amado afirmou nas redes sociais que acredita que a estátua tenha sido queimada. Ele garante que a prefeitura vai reunir as imagens de câmeras de monitoramento da região para analisar o ocorrido e tentar esclarecer o que aconteceu. "Tudo o que a gente tiver de imagem, a gente vai pegar", disse em vídeo.

A Pedra da Feiticeira fica na Praia do Itararé e é conhecida por uma lenda que deu origem ao nome. Segundo as histórias, uma mulher misteriosa costumava passar a noite no local, conhecido como “Cama da Velha”.

A lenda conta que ela era apaixonada por um marinheiro portugues, que partiu pretendendo voltar, mas nunca mais apareceu. Certo dia, ao acreditar que alguém em um barco distante acenava para ela, a mulher entrou no mar em direção à embarcação e morreu afogada nas ondas fortes. A escultura era assinada pelo artista Francisco Telles.

Um maluco criminoso incendiou a estátua da Pedra da Feiticeira, no Itararé em São Vicente. Revoltante pic.twitter.com/LQNMZlaxD1 — Renato R. (@Sharpen36) September 30, 2026