Tragédia em Almas: Rainha de Rodeio morre atingida por raio aos 22 anos

Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, morreu no sábado (3/10) após ser atingida por um raio em Almas, na região sudeste de Tocantins. A jovem foi Rainha de Rodeio do município.
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Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a jovem foi atingida por uma descarga elétrica. Ela estava na área de casa quando começou uma chuva leve, acompanhada de raios.
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Ana Beatriz chegou a ser levada para um hospital em Porto Nacional, mas não sobreviveu aos ferimentos, de acordo com o portal g1. O Sindicato Rural de Almas lamentou a morte em uma postagem, na qual relembrou a passagem da jovem como Rainha de Rodeio e desejou força aos familiares e amigos.
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O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) no hospital. Após a realização de exames, a família recebeu a liberação na manhã de domingo (4) para o velório e o sepultamento.
A SSP informou que as investigações sobre o caso ficarão a cargo da 100ª Delegacia de Polícia de Almas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.