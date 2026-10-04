Tragédia em Almas: Rainha de Rodeio morre atingida por raio aos 22 anos

Ana Beatriz Araújo, a rainha de rodeio de Almas, vista em momento de alegria antes da trágica morte - (crédito: Secretaria de Segurança Pública (SSP))

Ana Beatriz Araújo, de 22 anos, morreu no sábado (3/10) após ser atingida por um raio em Almas, na região sudeste de Tocantins. A jovem foi Rainha de Rodeio do município.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a jovem foi atingida por uma descarga elétrica. Ela estava na área de casa quando começou uma chuva leve, acompanhada de raios.

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Ana Beatriz chegou a ser levada para um hospital em Porto Nacional, mas não sobreviveu aos ferimentos, de acordo com o portal g1. O Sindicato Rural de Almas lamentou a morte em uma postagem, na qual relembrou a passagem da jovem como Rainha de Rodeio e desejou força aos familiares e amigos.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) no hospital. Após a realização de exames, a família recebeu a liberação na manhã de domingo (4) para o velório e o sepultamento.

A SSP informou que as investigações sobre o caso ficarão a cargo da 100ª Delegacia de Polícia de Almas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.