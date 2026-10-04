Votação termina com filas enormes nos colégios eleitorais

Alguns eleitores ficaram mais de três horas na fila - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

A votação para as eleições gerais de 2026 foi encerrada neste domingo (4/10), mas eleitores que ainda estavam nas filas dos locais de votação poderão registrar seus votos. Em milhares de colégios eleitorais pelo país, as filas se estenderam até o fim do horário previsto para a votação.

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Nas redes sociais, muitos internautas comentaram sobre o tempo de espera. Alguns eleitores ficaram mais de três horas na fila para registrar o voto, enquanto outros chegaram a desistir diante da demora.

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A apuração começa nas seções que não tiverem mais eleitores aguardando para votar. A partir das 17h, os portões foram fechados, e somente aqueles que já estavam nos locais de votação poderão utilizar a urna eletrônica após o horário final. Acompanhe a apuração completa no site do Correio.