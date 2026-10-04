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ELEIÇÕES 2026

Confira balanço parcial da PF da atuação no primeiro turno das eleições

Segundo corporação, R$ 789,8 mil foram apreendidos em bens e valores até às 15h10 deste domingo (4/10)

Policial federal em serviço - (crédito: Reprodução / gov.br)
Policial federal em serviço - (crédito: Reprodução / gov.br)

A Polícia Federal divulgou, na tarde deste domingo (4/10), um novo balanço parcial sobre a atuação da corporação no dia do primeiro turno das eleições de 2026. 

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De acordo com o levantamento, até às 15h10, haviam sido apreendidos R$789.828,50 mil em bens e valores, além de R$ R$383.627,50 mil em espécie. Além disso, foram instaurados seis inquéritos policiais e lavrados 18 termos circunstanciados de ocorrência (TCs), feitos para apuração da prática de crimes eleitorais. 

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As ocorrências em questão foram feitas em diversos 21 estados, além do DF. São eles: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Pará, Santa Catarina, Piauí e no Distrito Federal.

Até o horário mencionado, foram conduzidas a diferentes delegacias 129 pessoas. Destacam-se os crimes de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, com ênfase à compra de votos. A corporação ainda ressalta que os montantes de bens e dinheiro em espécie são "preliminares e ainda passarão por validação".

Da mesma forma, os números apresentados são dinâmicos e podem sofrer alterações, como consequência de novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da PF. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 17:08
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