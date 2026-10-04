Luto no carnaval: morre Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo

Patrícia Costa, musa da comunidade da Inocentes de Belford Roxo, morreu aos 45 anos. A escola de samba confirmou a notícia em suas redes sociais, mas a causa da morte não foi informada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em uma publicação, a agremiação lamentou a perda e destacou a trajetória de Patrícia. “A família Inocentes, com muita dor no coração, comunica o falecimento de sua musa da comunidade Patrícia Costa. Ela vestiu as cores da Caçulinha da Baixada com amor e paixão, transmitindo alegria, elegância e simpatia”, informou a escola do Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Fê Paes Leme fala da recusa de convites para falar da morte de Preta Gil
-
-
Influenciadora com mais de um milhão de seguidores é assassinada; ex-namorado é preso
A homenagem também ressaltou a força de Patrícia ao longo de sua vida. “Uma mulher lutadora, que venceu todas as adversidades da vida. Que Deus a receba em seus braços!”, completou o comunicado.
Saiba Mais
- Política Alexandre de Moraes vota em São Paulo e elogia atuação do TSE
- Política Gilmar Mendes usou celular na cabine de votação?
- Política Daniel Vorcaro e Alessandro Stefanutto votam na Papudinha, em Brasília
- Política Cleitinho vota e defende pacificação: "Vou governar para todos"
- Política Fux vota em Brasília no primeiro turno das eleições
- Política Jaques Wagner crava vitória de Jerônimo, mas mostra cautela com Lula
A Unidos da Ponte, escola de samba de São João de Meriti, também prestou uma homenagem à musa. A agremiação manifestou solidariedade aos integrantes da Inocentes de Belford Roxo.
“É com profundo pesar que a Unidos da Ponte lamenta o falecimento de Patrícia Costa, musa da nossa querida coirmã Inocentes de Belford Roxo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade da Inocentes de Belford Roxo, desejando força e conforto a todos”, publicou a Unidos da Ponte.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.