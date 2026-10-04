Luto no carnaval: morre Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo

Patrícia Costa, musa da comunidade da Inocentes de Belford Roxo, que morreu aos 45 anos - (crédito: Arquivo pessoal)

Patrícia Costa, musa da comunidade da Inocentes de Belford Roxo, morreu aos 45 anos. A escola de samba confirmou a notícia em suas redes sociais, mas a causa da morte não foi informada.

Em uma publicação, a agremiação lamentou a perda e destacou a trajetória de Patrícia. “A família Inocentes, com muita dor no coração, comunica o falecimento de sua musa da comunidade Patrícia Costa. Ela vestiu as cores da Caçulinha da Baixada com amor e paixão, transmitindo alegria, elegância e simpatia”, informou a escola do Rio de Janeiro.

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A homenagem também ressaltou a força de Patrícia ao longo de sua vida. “Uma mulher lutadora, que venceu todas as adversidades da vida. Que Deus a receba em seus braços!”, completou o comunicado.

A Unidos da Ponte, escola de samba de São João de Meriti, também prestou uma homenagem à musa. A agremiação manifestou solidariedade aos integrantes da Inocentes de Belford Roxo.

“É com profundo pesar que a Unidos da Ponte lamenta o falecimento de Patrícia Costa, musa da nossa querida coirmã Inocentes de Belford Roxo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade da Inocentes de Belford Roxo, desejando força e conforto a todos”, publicou a Unidos da Ponte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.