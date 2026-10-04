Eleições de 2026 têm recorde de abstenções em números absolutos

O número supera o recorde de 2022, quando 32.770.982 brasileiros não foram às urnas no primeiro turno - (crédito: Divulgação/TSE - Divulgação/Alesp)

O primeiro turno das eleições de 2026 já registrou o maior número absoluto de abstenções da história do país. Ao menos 33.462.286 eleitores deixaram de comparecer às urnas neste domingo (4/10), o equivalente a 21,08% do eleitorado das seções já totalizadas.

O número supera o recorde de 2022, quando 32.770.982 brasileiros não foram às urnas no primeiro turno. Naquele ano, a abstenção ficou em 20,95% dos 156.454.011 eleitores aptos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Até a última atualização no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as seções totalizadas reuniam 158.649.516 eleitores. Ao todo, 125.208.043 haviam comparecido às urnas.

O eleitorado brasileiro também cresceu desde a última eleição presidencial. Neste ano, 158.745.502 pessoas estão aptas a votar, cerca de 2,3 milhões a mais do que em 2022. Mesmo com a ampliação da base eleitoral, a proporção de ausentes também avançou.

Na prática, mais de um em cada cinco eleitores não participou do primeiro turno.

Maior percentual desde 1998

Apesar do recorde em números absolutos, o percentual de 2026 não é o maior da série histórica das eleições presidenciais. Em 1998, 21,49% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno, cerca de 22,8 milhões de pessoas.

A diferença entre os dois resultados acompanha o crescimento do eleitorado brasileiro. Embora a taxa de abstenção de 1998 tenha sido maior, o país tinha pouco mais de 106 milhões de eleitores. Em 2026, são quase 159 milhões. Por isso, os 21,08% registrados neste domingo representam mais de 33,4 milhões de pessoas e estabelecem um novo recorde em números absolutos.

Depois de 1998, a abstenção caiu para 17,74% em 2002 e 16,75% em 2006. Desde então, o índice cresce a cada eleição presidencial: passou para 18,12% em 2010, 19,39% em 2014, 20,33% em 2018 e 20,95% em 2022.

Ou seja, é a terceira eleição presidencial consecutiva em que mais de 20% do eleitorado deixa de votar no primeiro turno.

Distrito Federal

No Distrito Federal, 426.924 eleitores deixaram de comparecer às urnas neste domingo, o equivalente a 18,90% dos 2.258.320 eleitores aptos a votar.

Ao todo, 1.831.396 eleitores foram às urnas, o que representa 81,10% do eleitorado. A abstenção no DF ficou abaixo da média nacional, de 21,08%.