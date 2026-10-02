Lito Sousa se despediu do filho antes de morrer: 'Queria mais tempo com ele' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lito Sousa morreu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º), pouco mais de um mês depois de descobrir que tinha a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Nos últimos relatos publicados após o diagnóstico, o influenciador e criador do canal Aviões e Músicas falou sobre a possibilidade da própria morte e se emocionou especialmente ao pensar no filho.

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Em um vídeo gravado no dia em que recebeu a confirmação da doença, Lito deixou claro que não tinha medo de morrer. O que o preocupava era a saudade que poderia deixar na família, principalmente no filho.

"Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Não tenho porque eu vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal pra ninguém, então eu tô muito sossegado com isso. Mas eu não sei como que eu falo pra ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir", afirmou.

O influenciador também contou que gostaria de acompanhar o filho por mais tempo. Entre as lembranças que citou, estava a relação dos dois durante as partidas de futebol.

"Eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola me dando caneta", disse.

A família apareceu como a principal preocupação de Lito diante do diagnóstico. Segundo ele, enfrentar a própria condição seria menos doloroso do que lidar com o sofrimento provocado pela possível despedida.

"A parte mais fácil é a minha. A parte mais difícil vai ser a minha esposa. E provavelmente meu filho", declarou.

Mesmo diante de uma doença rara, grave e sem cura, Lito afirmou que ainda mantinha esperança. Ele se descreveu como um homem de ciência, mas também destacou sua fé e a possibilidade de um milagre. "O jogo só acaba quando termina", disse.

O diagnóstico

Lito havia recebido o diagnóstico da DCJ em agosto. A doença provocou uma rápida perda de movimentos e levou o influenciador a buscar alternativas experimentais de tratamento.

A família conseguiu uma autorização excepcional da Anvisa para o uso de um medicamento experimental, na tentativa de conter a progressão do quadro.

Mesmo com a piora da saúde, Lito continuou falando publicamente sobre sua situação e agradecendo o apoio recebido. Em um dos relatos, afirmou que o carinho do público o fez se sentir especialmente acolhido.

"Eu me senti muito amado, eu me senti parte desse país como nunca antes eu me senti", declarou.

Lito Sousa ficou conhecido nacionalmente pelo trabalho de divulgação sobre aviação. Criador do "Aviões e Músicas", ele usava as redes sociais para explicar temas relacionados ao setor e falar sobre acidentes aéreos.

A esposa, Mila Seidl, confirmou sua morte em uma publicação nas redes sociais. Na despedida, Mila retomou uma das frases associadas à trajetória de Lito na aviação: "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".