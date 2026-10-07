Polícia apura onda de assassinatos em SP; corpos estavam em sacos de lixos

A frequência de crimes com marcas de extrema violência coloca em alerta as equipes de investigação da capital paulista - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Ao menos nove mortes com características de execução registradas em diferentes regiões da cidade de São Paulo são investigadas pela Polícia Civil. Os casos ocorreram em um intervalo de cerca de 30 dias, entre o início de setembro e o começo de outubro, e incluem vítimas baleadas, queimadas, decapitadas e esquartejadas, além de corpos encontrados dentro de sacos ou enrolados em tecidos.

Todas as ocorrências foram registradas como homicídio e são apuradas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou oficialmente identificado como autor dos crimes.

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Entre os nove casos, quatro ocorreram na Zona Leste, três na Zona Sul, um na Zona Norte e outro na Zona Oeste. Não houve registro com as mesmas características na região central da capital.

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Apesar de alguns dos corpos terem sido abandonados de maneira semelhante, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou ao Correio que as investigações não encontraram, até agora, indícios suficientes para estabelecer uma conexão entre os assassinatos.

Em nota, a pasta ressaltou que cada ocorrência está sendo apurada separadamente pelo DHPP. "O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga de forma individualizada os casos registrados em diferentes regiões da capital. Até o momento, as apurações não apontam elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria."

Métodos e circunstâncias variam

Uma das semelhanças observadas entre parte das ocorrências está na forma como os corpos foram encontrados. Algumas vítimas estavam dentro de sacos plásticos, enquanto outras foram envolvidas em lençóis, cobertores ou outros tipos de tecido.

As maneiras pelas quais os homicídios foram cometidos, porém, não seguem um único padrão. Há registros de pessoas baleadas, queimadas, esquartejadas e decapitadas, o que faz com que a polícia trabalhe com diferentes circunstâncias e motivações.

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A SSP também pondera que o modo usado para transportar ou abandonar os corpos não é, por si só, suficiente para sustentar a hipótese de uma sequência de crimes relacionados.

"Os casos apresentam dinâmicas, locais e métodos distintos. O uso de sacos plásticos ou tecido em alguns casos, isoladamente, não indica ligação entre os crimes e pode estar relacionado à movimentação ou ocultação dos corpos", continua a nota da Segurança.

Linhas de investigação

Parte das vítimas possuía passagens criminais anteriores, circunstância considerada nas investigações e que reforça, em alguns casos, a possibilidade de que os homicídios estejam relacionados a conflitos com outros criminosos.

Nos episódios em que as vítimas já foram identificadas, as equipes do DHPP trabalham com possíveis autores e diferentes hipóteses para explicar os assassinatos. Entre as linhas consideradas estão crimes motivados por vingança ou situações de justiça.

A Secretaria da Segurança Pública informou que essas hipóteses não são aplicadas de forma geral aos nove casos e dependem das particularidades de cada investigação.

"Entre as linhas investigadas estão, em algumas ocorrências, hipóteses relacionadas a vingança ou justiçamento, além de outras circunstâncias específicas de cada crime", informa outro trecho do comunicado da SSP.

Os nove homicídios tiveram inquéritos policiais instaurados. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias das mortes, identificar os responsáveis e determinar se existe algum tipo de relação entre parte dos crimes.