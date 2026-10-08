PF investiga favorecimento a empresas por meio de decisões judiciais

Materiais e dinheiro apreendido pela Polícia Federal durante operação contra corrupção no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/10) a Operação Em Nome do Pai. A ação apura o favorecimento a empresas do setor imobiliário e de construção civil por meio de decisões judiciais.

Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu as ordens judiciais executadas na operação.

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Origem das apurações

A apuração começou a partir de informações enviadas pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os dados tiveram origem em procedimento administrativo instaurado para averiguar a conduta de um magistrado.

Conforme o processo investigativo, as decisões judiciais ocorriam enquanto vantagens indevidas chegavam aos familiares do juiz. Os repasses apurados aconteciam por meio de:

imóveis;

descontos comerciais excepcionais;

pagamentos indiretos;

interpostas pessoas;

pessoas jurídicas ligadas aos investigados.

Atuação e crimes apurados

Os atos de corrupção sob análise aconteceram durante o período em que o magistrado exercia funções na 1ª instância. As práticas de lavagem de dinheiro continuaram no decorrer do tempo, o que permitiu o cumprimento das buscas.

Os fatos investigados podem caracterizar a prática dos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.