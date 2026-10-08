PF investiga favorecimento a empresas por meio de decisões judiciais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/10) a Operação Em Nome do Pai. A ação apura o favorecimento a empresas do setor imobiliário e de construção civil por meio de decisões judiciais.
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Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu as ordens judiciais executadas na operação.
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Origem das apurações
A apuração começou a partir de informações enviadas pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os dados tiveram origem em procedimento administrativo instaurado para averiguar a conduta de um magistrado.
Conforme o processo investigativo, as decisões judiciais ocorriam enquanto vantagens indevidas chegavam aos familiares do juiz. Os repasses apurados aconteciam por meio de:
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imóveis;
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descontos comerciais excepcionais;
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pagamentos indiretos;
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interpostas pessoas;
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pessoas jurídicas ligadas aos investigados.
Atuação e crimes apurados
Os atos de corrupção sob análise aconteceram durante o período em que o magistrado exercia funções na 1ª instância. As práticas de lavagem de dinheiro continuaram no decorrer do tempo, o que permitiu o cumprimento das buscas.
Os fatos investigados podem caracterizar a prática dos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.