Corpo de juiz é encontrado carbonizado em São Paulo

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro em uma estrada rural de São João da Boa Vista (SP), na quarta-feira (8/10). A vítima foi identificada como o juiz Gustavo de Castro Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atuava na Comarca de Mococa. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte suspeita. A apuração é conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).
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Segundo a Polícia Militar, o veículo pertencia ao magistrado, que tinha 45 anos. Uma testemunha acionou a corporação após se deparar com o carro em chamas. Antes da chegada do socorro, ela tentou conter o incêndio utilizando uma máquina escavadeira para jogar terra sobre o automóvel.
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O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas. O corpo da vítima foi encontrado totalmente carbonizado no banco do motorista e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista, onde serão realizados exames que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.
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