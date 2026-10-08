MEC anuncia repasse para reconstrução de prédio atingido por incêndio na UFPE

Durante visita ao prédio atingido por um incêndio na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nesta quinta-feira (8/10), o ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou um pacote de investimentos de cerca de R$ 100 milhões para reconstruir o espaço e recuperar os laboratórios. O ministro também prestou solidariedade à comunidade acadêmica.

Para a compra de novos equipamentos, o ministro contou sobre uma parceria que afirmou ter firmado com os ministérios da Saúde e dos Transportes para suprir o prejuízo, estimado em R$ 100 milhões. “Todos os equipamentos dos laboratórios serão recomprados”, disse.

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As causas do incêndio que destruiu laboratórios ainda são desconhecidas. Apesar de relatos de ameaças contra estudantes, as autoridades não confirmam a hipótese de que o fogo tenha sido provocado intencionalmente.

Novo prédio

De acordo com o ministro, o novo espaço terá cerca de 7 mil m², superando os 3 mil m² da estrutura atingida, e utilizará um projeto executivo que já está pronto. Com um investimento de R$ 28 milhões, a expectativa é de que as obras sejam iniciadas em cerca de 30 dias, após a liberação da perícia.

Pesquisadores prejudicados

Barchini disse que as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado serão mantidas e estendidas pelo tempo necessário para evitar prejuízos aos alunos. Para pesquisadores e doutorandos que já estão na fase final da tese, foi aberto um chamamento especial para o Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), para que possam realizar parte dos estudos em outros países. Estudantes de mestrado e professores também poderão acionar esse programa ou realizar parte da pesquisa em outras universidades brasileiras que se solidarizaram com a situação.

O ministro afirmou ter acionado a Polícia Federal após rumores de ameaças enviadas a estudantes da universidade ao longo da semana. Segundo ele, a PF abriu um inquérito para investigar o caso e as perícias já estão em andamento. “Já foram feitas, inclusive, oitivas de pessoas suspeitas que enviaram essas mensagens e pessoas que também ameaçaram a universidade”, completou o ministro.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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