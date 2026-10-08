Jogador de sinuca, Baianinho de Mauá é preso por embriaguez ao volante

O jogador profissional de sinuca e influenciador, Josué Ramalho da Silva, mais conhecido como Baianinho de Mauá, foi preso, na madrugada desta quinta-feira (8/10), após provocar um acidente de trânsito e ser flagrado no teste do bafômetro dirigindo sob efeito de álcool. O episódio aconteceu na Zona Sul de São Paulo (SP).

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A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao Correio que o acidente aconteceu na Avenida Presidente Tancredo Neves, no sentido da Rodovia dos Imigrantes, no bairro Vila Nancy, e não houve feridos. Após a prisão em flagrante, Baianinho teve fiança estipulada em R$ 4 mil. O influencer se comprometeu a pagar o valor.

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A infração cometida pode acarretar em detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de dirigir e obter habilitação.

Em publicação nas redes sociais, a equipe de Baianinho emitiu um comunicado para tranquilizar os fãs. De acordo com o texto, "apesar do susto envolvendo o acidente desta manhã", o influencer passa bem. "Nada de grave aconteceu com ele", afirma o comunicado. "Foram apenas danos materiais", completou.

Quem é o influencer?

Baianinho de Mauá é uma das principais figuras da sinuca brasileira. Nascido em Paulo Afonso, na Bahia, ganhou o apelido depois de murda-se para Mauá, no ABC Paulista. Começou a caminhada no esporte aos 8 anos, mas passou a disputar partidas com apostas em bares após receber um alto valor em dinheiro durante disputa do gênero, aos 13 anos. Aos 19, quando rumou ao estado paulista, era ajudante de pedreiro. No entanto, largou o emprego para dedicar-se de forma exclusiva à sinuca.

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Alguns anos depois, ganhou notoriedade por vitórias contra jogadores conhecidos, protagonizadas com jogadas de efeito e de difícil execução. A fama tornou-se ainda maior após o compartilhamento de diversas das vitórias do jogador. Em uma única partida, inclusive, chegou a ganhar R$ 400 mil.

No último domingo (4/10), concorreu no primeiro turno das eleições de 2026 por uma vaga a deputado federal. Mesmo com 7.452 mil votos, a candidatura pelo União Brasil não rendeu uma cadeira na Câmara dos Deputados.



