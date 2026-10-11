Cinco mineiros da mesma família morrem em grave acidente no Rio de Janeiro

Acidente entre caminhão e outros quatro veículos mata cinco mineiros de uma mesma família em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro - (crédito: CBMRJ/Divulgação)

Cinco pessoas morreram na manhã deste sábado (10/10) em um acidente envolvendo um caminhão e outros quatro veículos no KM 252 da BR-393, em Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são um menino, um homem e três mulheres. De acordo com informações apuradas pela Tribuna de Minas, todos eram da mesma família e de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares, entre elas uma criança de 8 anos e uma mulher, encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí.

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As demais vítimas foram levadas à Santa Casa, no mesmo município.

Até o momento, três mortos tiveram as identidades confirmadas: Anderson Nocelli Clemente; sua esposa, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente; e a filha do casal, Sarah Nocelli.

O Colégio Santa Catarina, onde Sarah estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

"O Colégio Santa Catarina, em nome das Irmãs, da Direção e dos educadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa aluna, Sarah Nocelli, e de seus pais, Jussara e Anderson. Nesse momento de imensa tristeza, unimo-nos em oração e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham esta dor", diz a postagem.

Segundo a Agência Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão tombou na pista e outros quatro veículos se envolveram no acidente, interditando a via. Às 9h20, os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens, e, cerca de uma hora depois, as equipes começaram a desvirar a carreta. A rodovia já foi liberada.

A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio foi acionada, e as investigações do acidente estão a cargo da 88ª delegacia.