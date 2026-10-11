Cinco mineiros da mesma família morrem em grave acidente no Rio de Janeiro

Cinco pessoas morreram na manhã deste sábado (10/10) em um acidente envolvendo um caminhão e outros quatro veículos no KM 252 da BR-393, em Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são um menino, um homem e três mulheres. De acordo com informações apuradas pela Tribuna de Minas, todos eram da mesma família e de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares, entre elas uma criança de 8 anos e uma mulher, encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As demais vítimas foram levadas à Santa Casa, no mesmo município.
Até o momento, três mortos tiveram as identidades confirmadas: Anderson Nocelli Clemente; sua esposa, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente; e a filha do casal, Sarah Nocelli.
O Colégio Santa Catarina, onde Sarah estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
"O Colégio Santa Catarina, em nome das Irmãs, da Direção e dos educadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa aluna, Sarah Nocelli, e de seus pais, Jussara e Anderson. Nesse momento de imensa tristeza, unimo-nos em oração e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham esta dor", diz a postagem.
Segundo a Agência Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão tombou na pista e outros quatro veículos se envolveram no acidente, interditando a via. Às 9h20, os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens, e, cerca de uma hora depois, as equipes começaram a desvirar a carreta. A rodovia já foi liberada.
A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio foi acionada, e as investigações do acidente estão a cargo da 88ª delegacia.
Saiba Mais
- Brasil Foragido russo é preso na Bahia sob suspeita de tráfico de armas
- Brasil "Foi assustador", diz funcionário que estava perto de avião que caiu
- Brasil Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia abdominal
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta
- Brasil Homem invade escola e faz crianças reféns, em Curitiba