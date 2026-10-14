Parte de reboco do teto de corredor da Câmara dos Deputados se desprende

Em nota, a Casa informou que não houve feridos ou grandes danos materiais - (crédito: Reprodução)

Parte do reboco do teto do corredor de ligação entre o Edifício Principal e o Anexo II da Câmara dos Deputados se desprendeu na madrugada desta quarta-feira (14/10), por volta das 2h. O trecho fica na Galeria Tereza de Benguela.

Em nota, a Casa informou que não houve feridos ou danos materiais. Nesta manhã, a equipe de engenharia esteve no local e não identificou nenhum dano estrutural.

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O corredor ficará interditado durante os trabalhos de manutenção. Nesse período, a circulação entre o Edifício Principal e o Anexo II deverá ser feita pela área externa.

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A Câmara disse que, para facilitar o acesso, o fluxo de pessoas pela Chapelaria estará liberado para todos os públicos nesta quarta-feira. Não foram divulgadas mais informações.