Band mantém debate com Lula e púlpito vazio para Flávio Bolsonaro

A Band manterá o debate presidencial de domingo (18/10), às 20h, com a presença confirmada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um púlpito vazio caso Flávio Bolsonaro (PL) não compareça. O senador havia confirmado participação, mas desistiu nesta terça-feira (13/10).

A emissora informou que seguirá as regras definidas para o encontro, segundo as quais a ausência de um candidato confirmado não altera a realização do debate. O confronto faz parte da programação eleitoral do segundo turno.

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A transmissão será feita pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, site Band.com.br, aplicativo Bandplay e canal Band Jornalismo no YouTube. TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo também integram o grupo de veículos que transmitirá o encontro.

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