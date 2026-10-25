Frota de ônibus de Salvador (BA) volta à normalidade; secretário é localizado

Ônibus não saíram das garagens na manhã deste domingo (25/10), em Salvador - (crédito: Secom/PMS/Salvador/Divulgação)

Alvo de um pedido de pisão em flagrante por parte da Justiça Eleitoral, neste domingo (25/10), dia de segundo turno das eleições de 2026, o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Salvador (BA), Pablo Souza, foi localizado pelas autoridades. Neste dia de mobilização política, a capital baiana sofreu com problemas na oferta de ônibus. O funcionamento da frota já voltou à normalidade.

Segundo informou a Prefeitura de Salvador, o secretário está em Paris, na França, para uma missão oficial a convite do governo francês. Nesta segunda (26/10), ele retornará ao Brasil e se apresentará às autoridades para prestar esclarecimentos.

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que os ônibus voltassem às ruas e à normalidade. Denúncias foram feitas acerca da oferta da frota. Muitos veículos continuavam nas garagens, ao final da manhã. Eleitores tiveram o deslocamento prejudicado.

Os ônibus voltaram a circular normalmente, segundo anunciou a gestão municipal. Ainda no final da manhã, as principais linhas da cidade foram totalmente normalizadas.

Ainda de acordo com a secretaria, o atraso se deu por causa de adesivações clandestinas de veículos com material relacionado a um dos candidatos. Por isso, a própria Secretaria de Mobilidade precisou providenciar a remoção dos adesivos.

"Neste momento, as dificuldades residuais de normalização em alguns bairros estão relacionadas a obstáculos nas vias, como veículos estacionados irregularmente e aglomerações de pessoas, que dificultam a circulação dos ônibus. A Semob pede a colaboração da população para manter as ruas desobstruídas e contribuir para a regularização completa da operação", destacou a Semob.

"A secretaria lamenta os transtornos provocados pela adesivação clandestina e reforça que a Prefeitura publicou, no dia 21 de outubro, um decreto garantindo a operação com frota máxima neste segundo turno. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o transporte público funcionou com frota máxima e sem intercorrências", completou.