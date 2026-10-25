Estudante é espancado após se afastar de ato-pró Lula, em SP

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi espancado após se afastar de um ato político em Santos, SP - (crédito: Reprodução/Instagram)

O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi espancado após se afastar de um ato político em Santos, São Paulo, na madrugada deste sábado (24/10). Ele foi encontrado desacordado e está internado em um hospital da cidade.

Marcelo participava de uma apresentação da Banda Esquerdantina, em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Avenida Conselheiro Nébias. Por volta das 3h, ele se afastou do grupo para ir ao banheiro. Ele foi encontrado desacordado na esquina entre a Avenida Conselheiro Nébias e a Rua Henrique Ablas.

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Em nota, a Prefeitura de Santos informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Marcelo para a Santa Casa de Santos. Detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados.

Através do portal institucional, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) emitiu uma nota de repúdio à agressão contra o estudante, onde afirma que violência semelhante não pode ser naturalizada ou tolerada e as circunstâncias do ataque devem ser apuradas. “O respeito à vida, à integridade das pessoas e ao direito à participação na vida pública constitui fundamento indispensável da convivência democrática”, diz a nota.

*Matéria em atualização