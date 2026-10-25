Homem morre após ser baleado durante carreata bolsonarista em MS

Polícia Civil investiga o caso e utiliza vídeos gravados por testemunhas e depoimentos para esclarecer a motivação e a sequência dos acontecimentos. - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 34 anos morreu após ser baleado durante um ato de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), na noite de sábado (24/10), em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ewerton Rodrigues da Silva foi atingido por três disparos, no abdômen, no tórax e na coxa direita. Ele foi levado ao Hospital Darcy João Bigaton, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem, de 30 anos, também foi baleado e encaminhado para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, o confronto começou quando um homem de 30 anos estacionou uma caminhonete nas proximidades dos manifestantes. Ele teria sido abordado e agredido fisicamente pelo pai de um adolescente de 16 anos, um homem de 47 anos. Em seguida, amigos do motorista intervieram e passaram a agredir o homem mais velho.

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Ao ver o pai sendo atacado, o adolescente teria ido até uma caminhonete, pegado um revólver e efetuado disparos contra as pessoas envolvidas na briga. O jovem e o pai fugiram do local em uma caminhonete logo após o episódio. Até o registro da ocorrência, os dois não haviam sido localizados pela Polícia Militar.

A segunda vítima foi atingida por dois tiros na região do tórax, na lateral direita e nas costas. Ela foi socorrida consciente e levada ao hospital municipal de Bonito, antes de ser transferida para uma unidade de saúde em Campo Grande.

A Polícia Civil investiga o caso e utiliza vídeos gravados por testemunhas e depoimentos para esclarecer a motivação e a sequência dos acontecimentos.

O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte após ser informado pelo ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Fábio Trad.

Carvalho atribuiu o crime ao que classificou como um cenário de radicalização e intolerância política associado ao "bolsonarismo". Ele também convocou apoiadores a se mobilizarem em torno de uma mensagem de esperança e resistência.