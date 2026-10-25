InícioBrasil
CRIME

Homem morre após ser baleado durante carreata bolsonarista em MS

Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi atingido por três disparos em Bonito. Um adolescente de 16 anos é apontado como autor dos tiros

Polícia Civil investiga o caso e utiliza vídeos gravados por testemunhas e depoimentos para esclarecer a motivação e a sequência dos acontecimentos. - (crédito: Divulgação/PCDF)
Polícia Civil investiga o caso e utiliza vídeos gravados por testemunhas e depoimentos para esclarecer a motivação e a sequência dos acontecimentos. - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 34 anos morreu após ser baleado durante um ato de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), na noite de sábado (24/10), em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ewerton Rodrigues da Silva foi atingido por três disparos, no abdômen, no tórax e na coxa direita. Ele foi levado ao Hospital Darcy João Bigaton, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem, de 30 anos, também foi baleado e encaminhado para atendimento médico.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o boletim de ocorrência, o confronto começou quando um homem de 30 anos estacionou uma caminhonete nas proximidades dos manifestantes. Ele teria sido abordado e agredido fisicamente pelo pai de um adolescente de 16 anos, um homem de 47 anos. Em seguida, amigos do motorista intervieram e passaram a agredir o homem mais velho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao ver o pai sendo atacado, o adolescente teria ido até uma caminhonete, pegado um revólver e efetuado disparos contra as pessoas envolvidas na briga. O jovem e o pai fugiram do local em uma caminhonete logo após o episódio. Até o registro da ocorrência, os dois não haviam sido localizados pela Polícia Militar.

A segunda vítima foi atingida por dois tiros na região do tórax, na lateral direita e nas costas. Ela foi socorrida consciente e levada ao hospital municipal de Bonito, antes de ser transferida para uma unidade de saúde em Campo Grande.

A Polícia Civil investiga o caso e utiliza vídeos gravados por testemunhas e depoimentos para esclarecer a motivação e a sequência dos acontecimentos.

O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte após ser informado pelo ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Fábio Trad.

Carvalho atribuiu o crime ao que classificou como um cenário de radicalização e intolerância política associado ao "bolsonarismo". Ele também convocou apoiadores a se mobilizarem em torno de uma mensagem de esperança e resistência.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 25/10/2026 14:58
x