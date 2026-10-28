Pecuarista é procurado por assassinato de jovem 38 anos mais nova

Priscila Custodio e João Roberto Bolelli, vítima e suspeito do feminicídio investigado pela Polícia Civil - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil investiga o feminicídio de Priscila Lacerda Custodio, jovem de 24 anos morta com um tiro na noite de terça-feira (27/10). O crime aconteceu às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do quilômetro 463, perto de uma propriedade rural localizada em Rifaina, no estado de São Paulo. O caso foi registrado pelas autoridades como feminicídio.

Segundo o portal g1, o suspeito identificado no boletim de ocorrência é o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, que fugiu logo após o disparo. Ele é procurado na região enquanto a polícia investiga o crime. De acordo com os registros policiais, a vítima mantinha um relacionamento de quase quatro meses com o pecuarista, que é 38 anos mais velho que ela.

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Devolução de veículo e relato de ameaças

Priscila era natural de Perdizes, em Minas Gerais, e deslocou-se até Rifaina especificamente para devolver uma caminhonete do pecuarista que estava com ela.

O irmão e uma amiga decidiram acompanhar a jovem durante o trajeto. De acordo com os relatos apresentados pelas duas testemunhas à polícia, Priscila estava bastante apreensiva e já havia relatado a ocorrência de agressões e de ameaças feitas pelo suspeito.

Discussão por celular e fuga do suspeito

Conforme os dados presentes no boletim de ocorrência, a jovem foi baleada durante uma discussão por causa de um aparelho celular. Além de atingir a vítima com o tiro, Bolelli apontou a arma de fogo na direção do irmão de Priscila antes de fugir do local.

Priscila chegou a ser socorrida e foi levada até o hospital de Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo. O aparelho celular que pertencia à jovem foi apreendido pela polícia e será periciado durante o andamento dos trabalhos.

Em declaração concedida ao g1, a defesa de João Roberto Bolelli informou que analisa os detalhes do caso e comunicou que ainda não teve nenhum contato com o suspeito.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.