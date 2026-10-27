DF tem previsão de chuva e trovoadas nesta terça-feira (27/10)

A previsão do Inmet é que as chuvas ocorram rapidamente pela capital - (crédito: Ed Alves/CB)

A capital segue com previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta terça-feira (27/10). Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Ana Luiza Wilke, as precipitações podem ocorrer de forma rápida e pontual, com volumes entre 5 mm e 20 mm. No Plano Piloto, a temperatura máxima pode chegar até 29°C, fazendo menos calor que nas últimas semanas.

De acordo com a meteorologista, não está descartada a ocorrência de tempestades no DF. “Isoladamente, pode ser que ocorram tempestades. Mas seria pontual”, afirma Ana Luiza. A distribuição das precipitações pode variar entre as regiões, de modo que algumas áreas sejam atingidas pelas pancadas de chuva enquanto outras permaneçam sem registro de precipitação.

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No Distrito Federal, a mínima registrada foi de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 31°C, segundo previsão do Inmet.