Brasília amanhece com névoa e umidade do ar atinge 95% no DF

Bom dia, Brasília! Quem levantou cedo atravessou a cidade embaixo de um nevoeiro nesta quinta-feira - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Os moradores do Distrito Federal depararam-se com uma vasta névoa ao saírem de casa nesta quarta-feira (28/10). Apesar de não ter chovido no Plano Piloto durante as primeiras horas do dia, em Brazlândia uma chuva isolada acompanhou o nevoeiro. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje e para os próximos dias é de que ocorram precipitações entre o final da tarde e a noite.

A temperatura máxima caiu em toda a capital nesta quarta, com chances de registrar 25°C no Plano Piloto e 27°C nas demais regiões administrativas do DF. Segundo a meteorologista Ana Luiza Wilke, a disponibilidade de umidade no ar e a diferença de temperatura contribuem para a ocorrência de chuvas. "A temperatura funciona como combustível para a formação das pancadas de chuva", explica a especialista.

Ainda conforme Ana Luiza, quanto maior a temperatura e a disponibilidade de umidade do ar, maiores são as chances de ocorrência de precipitação. "Isso acontece porque essas duas condições 'se encontram'. A temperatura da superfície fica mais quente que a do ar. Enquanto a superfície demora a perder calor, o ar é mais rápido nesse processo", descreve a meteorologista do Inmet.

Segundo o Instituto, a condição é comum à primavera e é esperada para esse período do ano. No Plano Piloto, a umidade do ar bateu 66% no início do dia e, com a alta da temperatura no período da tarde, as chances de chuva também são elevadas. "Ainda agora pela manhã há essa possibilidade, mas de maneira isolada", finaliza a especialista.