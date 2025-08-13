InícioCidades DF
Barbárie

Mãe e padrasto se tornam réus por homicídio de criança de 3 anos no DF

O padrasto seria o responsável pelas agressões ao menino, entre 21 e 24 de maio do ano passado, que resultaram na morte da vítima, em 25 de maio de 2024. Apesar das notificações recebidas pelo hospital e pela escola, a mãe não tomou providências

Casal foi preso em Sobradinho - (crédito: pacifico)

A Justiça do Distrito Federal tornou réus a mãe e o padrasto de um menino de 3 anos, acusados pelo homicídio quadruplamente qualificado da criança, além de outros crimes. A denúncia, apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Sobradinho, foi recebida em 7/8, dando início à ação penal contra o casal.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o padrasto seria o responsável pelas agressões ao menino, entre 21 e 24 de maio do ano passado, que resultaram na morte da vítima, em 25 de maio de 2024. O órgão aponta que o crime foi quadruplamente qualificado, por ter sido cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra menor de 14 anos, circunstância prevista na Lei Henry Borel.

Ainda conforme a denúncia, a mãe tinha conhecimento das agressões sofridas pelo filho, tendo sido alertada pela escola e por profissionais de saúde. Apesar disso, não tomou medidas para impedir os abusos ou afastar a criança do convívio com o padrasto, contribuindo para o desfecho fatal.

O padrasto também responderá por lesão corporal, tortura e por submeter a vítima a vexame e constrangimento. Já a mãe responderá, além do homicídio, por lesão corporal e tortura, ambos na forma de omissão.

De acordo com o MPDFT, a primeira agressão registrada teria ocorrido em 6 de abril de 2024. No dia 21 daquele mês, o menino foi levado ao hospital com hematomas, edema e três fraturas na clavícula. Em maio, novas lesões e fraturas motivaram uma internação pediátrica entre os dias 12 e 20, ocasião em que o prontuário médico já indicava a possibilidade de síndrome da criança espancada.

No dia 24 de maio, um dia antes da morte, o padrasto teria deixado a criança, já em estado debilitado, aos cuidados de uma ex-babá. Mesmo após ser alertado sobre a gravidade do quadro, não procurou atendimento médico. A mãe só levou o menino ao hospital na manhã seguinte, quando ele não resistiu e morreu.

Na denúncia, o MPDFT requer também a fixação de indenização mínima de R$ 100 mil aos familiares da vítima, a título de reparação por danos.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 13/08/2025 17:10 / atualizado em 13/08/2025 17:12
