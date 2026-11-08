Menina de 3 anos morre após disparo de arma feito pela irmã de 5 no Rio

Segundo a Polícia Militar, os pais das meninas dormiam quando foram acordados pelo barulho do tiro. Imagem ilustrativa de uma arma - (crédito: Freepik)

Uma menina de 3 anos morreu neste domingo (8/11) após ser atingida por um tiro disparado acidentalmente pela irmã, de 5 anos, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança foi socorrida pelos pais e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, os pais das meninas dormiam quando foram acordados pelo barulho do tiro. Ao chegarem ao quarto das filhas, encontraram a caçula ferida. A irmã mais velha teria contado que brincava com a arma no momento do tiro. A pistola pertencia ao pai das crianças, que tem registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

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De acordo com a direção do hospital ao g1, a menina deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe médica, ela morreu.

Em nota enviada ao Correio, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que investiga o caso, informou que os pais da vítima foram ouvidos e a arma foi apreendida. Outras diligências estão em andamento para apurar e esclarecer os fatos.