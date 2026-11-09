Vídeo que expõe intimidade de FHC vira caso de polícia

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) abriu, ontem, uma investigação contra o influenciador Wesley Oliveira pela publicação de um vídeo gravado no interior do apartamento onde mora o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial, no bairro de Perdizes, pela esposa de FHC, Patrícia Kundrat, que afirma não ter concedido autorização ao influencer para realizar gravações, e, sim, apenas para acessar o imóvel.

O vídeo foi publicado na rede social TikTok pelo influenciador na semana passada, mas ganhou repercussão no fim de semana, causando revolta. O material, que foi apagado do perfil de Wesley, pode ser acessado por meio de outros perfis e outras redes que replicaram o conteúdo. Ele traz uma série de gravações, que sugerem ter sido registradas em dias diferentes, já que Wesley aparece com roupas distintas. Em uma parte, ele aparece segurando uma lata de cerveja dentro do que seria o escritório de FHC, e ao final do vídeo, mostra o próprio ex-presidente dormindo na cadeira de rodas.

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Fernando Henrique Cardoso, hoje com 95 anos, teve diagnóstico confirmado para a Doença de Alzheimer em estágio avançado. A situação levou a família a decidir manter o ex-presidente ainda mais recluso e menos presente em aparições públicas, inclusive nas redes sociais. Essa decisão, no entanto, foi contestada pelo autor dos vídeos, que em um comentário ao vídeo, apagado horas depois da publicação, questionou a opção de resguardar FHC por conta do estado de saúde.

"Alzheimer ou demência não são motivos para esconder ninguém. A pessoa tem o direito de viver em sociedade e o mais próximo possível da normalidade, com dignidade e respeito", escreveu Oliveira, que afirmou ter sido autorizado pela esposa do ex-presidente a publicar o vídeo. Ele conta que já esteve outras vezes no apartamento. "Não há problema algum em mostrar FHC vivo, independente do diagnóstico. Nem ele, nem ninguém deve ser escondido ou invisibilizado por causa de um diagnóstico", completou.

A decisão de apagar a publicação, no entanto, veio logo após uma 'enxurrada' de comentários negativos na internet. Em algumas reações, o influencer é chamado de "podre", "escória" e "monstro". "Esse rapaz foi de uma falta de respeito sem tamanho. Quanta crueldade. Bebendo cerveja e rindo de um idoso doente. Inacreditável", escreveu um deles. À Polícia, a esposa de FHC disse estar indignada com a publicação e que o autor teria o objetivo de "humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar" a imagem do ex-presidente.

O sociólogo governou o país entre 1995 e 2002 e está interditado judicialmente desde abril de 2026. Seu filho Paulo Henrique Cardoso, designado para atuar como curadora provisória para administrar questões patrimoniais, pediu investigação sobre o caso ao Ministério Público de SP.