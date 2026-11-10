InícioBrasil
OPERAÇÃO PF

PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações para Willer Tomaz

Humberto Pradera é suspeito de vazar informações ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro

PF deflagra segunda fase da Operação Linceu - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
PF deflagra segunda fase da Operação Linceu - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça- feira (10/11), a segunda fase da Operação Linceu, que apura possíveis violações de sigilo funcional, e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Humberto Pradera, ex-servidor do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), suspeito de vazar informações ao advogado Willer Tomaz.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A PF apura se Pradera teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte. São apurados, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras tipificações que venham a ser identificadas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Willer Tomaz é amigo pessoal do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro; ambos são investigados em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta lavagem de dinheiro. 

A primeira fase da operação aconteceu em 19 de outubro, quando a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra Pradera em endereço em Brasília. Nessa fase foram encontradas mensagens de texto e arquivos analisados pela PF indicaram que o ex-servidor compartilhava detalhes de demandas internas, número de recursos e até fotos de documentos exibidos na tela de um computador.

Em uma das conversas, o então servidor informou ao advogado que duas pessoas haviam sido designadas para tratar de determinado assunto e afirmou que continuaria repassando informações. Em outro episódio, Pradera encaminhou uma foto de um documento exibido na tela de um computador. 

Humberto era secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-assessor-chefe da área de inteligência artificial do tribunal. Ele foi exonerado do cargo pelo presidente do STJ, Ministro Luís Felipe Salomão, pouco antes da primeira fase da operação. 

*Matéria em atualização 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/11/2026 07:59 / atualizado em 10/11/2026 08:32
x