PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações para Willer Tomaz

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça- feira (10/11), a segunda fase da Operação Linceu, que apura possíveis violações de sigilo funcional, e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Humberto Pradera, ex-servidor do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), suspeito de vazar informações ao advogado Willer Tomaz.

A PF apura se Pradera teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte. São apurados, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras tipificações que venham a ser identificadas.

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Willer Tomaz é amigo pessoal do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro; ambos são investigados em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta lavagem de dinheiro.

A primeira fase da operação aconteceu em 19 de outubro, quando a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra Pradera em endereço em Brasília. Nessa fase foram encontradas mensagens de texto e arquivos analisados pela PF indicaram que o ex-servidor compartilhava detalhes de demandas internas, número de recursos e até fotos de documentos exibidos na tela de um computador.

Em uma das conversas, o então servidor informou ao advogado que duas pessoas haviam sido designadas para tratar de determinado assunto e afirmou que continuaria repassando informações. Em outro episódio, Pradera encaminhou uma foto de um documento exibido na tela de um computador.

Humberto era secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-assessor-chefe da área de inteligência artificial do tribunal. Ele foi exonerado do cargo pelo presidente do STJ, Ministro Luís Felipe Salomão, pouco antes da primeira fase da operação.

*Matéria em atualização